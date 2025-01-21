Не соглашение на бумаге, а "ядерный зонтик". Чем Украине заменить вступление в НАТО

Киеву должны гарантировать, что путинский сценарий после "Минска" не повторится

Пока на Западе спорят о вступлении Украины в НАТО, гарантией нашей безопасности может быть еще один вариант, довольно успешно используемый демократическими странами на Дальнем Востоке. Он распространяется на государства, не являющиеся членами Североатлантического альянса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис. Он объяснил, чем Украине заменить вступление в Альянс.

Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы.

Он говорит, что на Западе есть люди, которые считают, что НАТО — это "красная линия" для Путина, поэтому призывают быть осторожными и учитывать, что думает российский диктатор. Они хотят помочь Путину не слишком волноваться.

— При таком сценарии нам нужно искать что-то другое, — говорит дипломат. — Хорошо, обратимся к историческим примерам. Например, страны, не являющиеся членами НАТО, но имеющие США своим союзником и гарантом безопасности. Это Южная Корея и Япония.

В этом случае есть несколько важных моментов, говорит Ландсбергис. Во-первых, Вашингтон должен обеспечить "ядерный зонтик", где нападение на эти страны приравнивается к нападению на Соединенные Штаты, и Штаты дают ответ. Во-вторых, в этих странах должен быть размещен значительный контингент войск США.

— Мы говорим о 30 тысячах военных вблизи границы, которые способны защитить Украину с первой же секунды. Это не теория, это не просто сделка на бумаге. Это реальное обязательство. На ранних этапах нового мира, если мы представим, что он наступит, мы потребуем этого немедленно, — отмечает эксглава МИД Литвы.

Он говорит, что его основная тревога заключается в том, что если союзники считают, что можно обойтись гарантиями на бумаге, типа "берегите себя там" документа, то это соглашение будет нарушено на следующий день.

— Я пытаюсь напомнить людям, что Минск-1 и Минск-2 были именно такими соглашениями. Страну заставляют согласиться, потому что нет другого выхода. На следующий день Путин начинает стрелять. Он обвиняет Украину и снова атакует. Нет никакой причины, почему этот сценарий не повторится, если мы в этот раз не будем действовать серьезно, — подытожил Ландсбергис.

Напомним, в интервью "Телеграфу" американский эксперт по международной политике и военным вопросам, аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский дал совет как изменить мнение Трампа об Украине в НАТО.