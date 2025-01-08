Украина предложила занять место Венгрии в ЕС и НАТО, если Орбан так стремится в объятия Путина

Венгрия продолжает обвинять Украину в остановке транзита российского газа

Украина готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его, избрав вместо этого членство в СНГ или ОДКБ. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Украины.

Так ведомство отреагировало на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, что Украина якобы поставила Европейский Союз в затруднительное экономическое положение, прекратив транзит российского газа. Из-за этого, заявил он, конкурентоспособность ЕС в последнее время резко ухудшилась.

В МИД Украины подчеркнули, что единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. Кремль десятилетиями использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность.

"С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой для стабильности и мира на европейском континенте. Как следствие, эра зависимости Европы от российских энергоносителей подходит к концу", — сказано в заявлении.

Отмечается, что Еврокомиссия и европейские правительства успешно работают вместе для диверсификации источников и увеличения энергетической независимости. Все европейские страны смогли найти возможность обеспечить свою экономику и жителей альтернативными энергоносителями из США и Ближнего Востока.

"Лишь две из двадцати семи стран ЕС не справились с этой задачей, а теперь пытаются переложить свои проблемы с больной головы на здоровую. Кроме того, пытаясь вопреки здравому смыслу сохранить зависимость от России, они также фактически препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров", — заявили в МИД.

Там добавили, что если в приоритетах Венгрии усиление России, а не Евросоюза и стран НАТО, это следует признать откровенно. Там также дали рекомендацию этой стране, постоянно заявляющей о своем желании быть миротворцем между Украиной и Россией.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если же Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, стоит начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС, а укреплять энергетическую безопасность и независимость собственной страны и граждан вместе с остальной Европой и США", — подчеркнули в ведомстве.

Для справки: СНГ – это Содружество Независимых Государств во главе с Россией. Кроме нее, туда входят Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан. ОДКБ – это Организация договора о коллективной безопасности, военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Армения приостановила свое участие там в 2024 году.

Как рассказывал "Телеграф", 1 января, Польша на полгода возглавит Европейский Союз, заменив на этом посту Венгрию. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что председательство Польши в ЕС в такой сложный момент истории является "счастьем для Европы".