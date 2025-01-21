Не угода на папері, а "ядерна парасолька". Чим Україні замінити вступ у НАТО

Києву мають гарантувати, що путінський сценарій після "Мінська" не повториться

Поки на Заході сперечаються про вступ України в НАТО, гарантією нашої безпеки може бути ще один варіант, досить успішно використовуваний демократичними країнами на Далекому Сході. Він поширюється на держави, що не є членами Північноатлантичного альянсу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс. Він пояснив, чим Україні замінити вступ в Альянс.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

Він каже, що на Заході є люди, які вважають, що НАТО — це "червона лінія" для Путіна, тому закликають бути обережними і зважати на те, що думає російський диктатор. Вони хочуть якось допомогти Путіну не надто хвилюватися.

— За такого сценарію нам потрібно шукати щось інше, — каже дипломат. — Добре, звернімося до історичних прикладів. Наприклад, країни, які не є членами НАТО, але мають США за свого союзника та гаранта безпеки. Це Південна Корея та Японія.

У цьому випадку є кілька важливих моментів, каже Ландсберґіс. По-перше, Вашингтон має забезпечити "ядерну парасольку", де напад на ці країни прирівнюється до нападу на Сполучені Штати, і Штати дають відповідь. По-друге, у цих країнах має бути розміщений значний контингент військ США.

— Ми говоримо про 30 тисяч військових поблизу кордону, які здатні захистити Україну з першої ж секунди. Це не теорія, це не просто угода на папері. Це реальне зобов'язання. На ранніх етапах нового миру, якщо ми уявимо, що він настане, ми зажадаємо цього негайно, — наголошує ексглава МЗС Литви.

Він каже, що його основна тривога полягає в тому, що коли союзники вважають, що можна обійтися гарантіями на папері, на кшталт "бережіть себе там" документу, то ця угода буде порушена наступного дня.

— Я намагаюся нагадати людям, що Мінськ-1 і Мінськ-2 були саме такими угодами. Країну змушують погодитися, бо нема іншого виходу. Наступного дня Путін починає стріляти. Він звинувачує Україну і знову атакує. Тож нема жодної причини, чому цей сценарій не повториться, якщо ми цього разу не будемо діяти серйозно, — підсумував Ландсберґіс.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Телеграфу" американський експерт з міжнародної політики та військових питань, аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський дав пораду як змінити думку Трампа про Україну в НАТО.