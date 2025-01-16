Окончание войны, Украина в ЕС и НАТО, Трамп и страхи России: главные заявления Зеленского польским СМИ

Украинский лидер ответил на ряд важных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву пообщался с польскими журналистами и ответил на ряд интересующих многих вопросов. В частности, глава государства сказал, может ли закончиться война в 2025 году.

"Телеграф" собрал главные заявление украинского лидера журналистам польских СМИ (Onet, Rzeczpospolita, TVN24, Krytyka Polityczna). Он, в частности, высказался об Украине в НАТО и ЕС, ситуации на фронте, дальнобойных ракетах, роли Европы в окончании войны и о многом другом.

Окончание войны

В ответ на вопрос польских журналистов, есть ли шансы завершить войну в 2025 году, Зеленский заявил: "Да, есть".

"Трамп очень хочет закончить войну. Это его месседжи, они и публичные и не публичные, если честно. Он способный лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. Боится объединенной Европы. Трамп может заставить. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, чтобы завершить эту войну", — заявил президент Украины.

Если Украины не будет в ЕС и НАТО, то…

Зеленский отметил, что если Украины не будет в ЕС и НАТО, то это означает отсутствие гарантий безопасности, а значит, Киев останется "один на один" с Россией.

"И если союзники — а Польша это союзники — не хотят видеть нас в союзе безопасности, то тогда господину Навроцкому стоит уже начинать идти тренироваться, потому что может наступить момент: ему придется взять оружие в руки, ему лично, чтобы защищать вместе с другими свою страну. Потому что, если Украины нет нигде, это высокие риски, что Россия сразу после Украины будет на границе с Польшей", — заявил Зеленский.

Объяснение: Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в НАТО, ни в ЕС, если та не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.

О Patriot

Глава государства оговорит, что ему сложно понять тот факт, что Украине не дают системы ПВО, когда у нас умирают люди от ракетных обстрелов.

"Я не понял до конца и никогда не пойму, когда у нас гибнут люди, а систем ПВО у нас столько, сколько есть. И почему мы не могли быть усилены Америкой системами Patriot – говорю Америкой, потому что большинство из них там, – мне это сложно понять. Возможно, я чего-то не знаю. Но знаю одно – к сожалению, гибли люди", — подчеркнул президент.

Ситуация на фронте

Зеленский пояснил, что ситуация на поле боя сейчас достаточно сложная. Особенно это касается восточной части территорий Украины, где Россия несет значительные потери.

"Безусловно, чтобы захватить нас им и надо в разы больше людей, иначе они ничего не смогут сделать. И, безусловно, здесь помогают оружие и технологии, благодаря нашим технологическим шагам вперед мы сдерживаем их на востоке, там где очень сложно. Но там не хватает помощи и прежде всего это вопрос не просто людей", — отметил президент.

Военные КНДР на войне в Украине

Зеленский рассказал, что сегодня Украина борется с укомплектованной группировкой россиян именно на востоке.

"У россиян не так все хорошо, раз они начали затягивать другие страны в эту войну. Мы видим 12 тысяч военных КНДР, которые приехали в Украину воевать против нас, 4 тысячи — уничтожены. Они понесли большие потери. На одном Курском направлении Россия потеряла 30-35 тысяч. Безусловно, есть у нас потери. Безусловно, когда у тебя есть раненые, убитые — надо обучать людей и пополнять. Это вызов, он понятен", — говорит глава государства.

Без украинской армии шансов у армии Европейского союза на сегодняшний день нет

Зеленский указал, что Европа без украинской армии не справится с российской, у которой больше оружия, и она "более нахальная, чем европейцы".

"Без украинской армии шансов у армии Европейского союза на сегодняшний день нет. Я считаю, к сожалению. Потому что Путин это прекрасно знает и коммуницирует внутри своего окружения. Поэтому Украина — это не стена, чтобы оккупировать или защитить Украину. Нет! Это вопрос оккупации Европы. Он пройдет очень быстро и будет выкручивать руки. Факт. Я в этом абсолютно уверен", — заверил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в охране Зеленского рассказали, как проходят поездки президента на фронт.