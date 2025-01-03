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Украинский язык начали изучать еще при Франце Иосифе: как во Львове создали "филологическую" кафедру

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Факультет филологии ЛНУ
Факультет филологии ЛНУ. Фото Коллаж "Телеграф"

Во Львовском университете 175 лет назад была основана первая в мире кафедра украинского языка

Осенью 1848 года во Львовском университете произошло знаковое событие — была основана кафедра "русской словесности", которая стала первым в мире академическим учреждением, посвятившим себя изучению украинского языка и литературы. Это произошло на фоне "Весны народов", когда 13 сентября австрийский император Франц Иосиф издал распоряжение о создании кафедры.

Первым профессором стал Яков Головацкий, видный деятель украинского национального возрождения. Как один из членов Русской Троицы, Головацкий занимался не только научной деятельностью, но и активно приобщался к культурной и политической жизни Украины в середине XIX века.

Головацкий был не только первым профессором кафедры, но и пионером украинского литературоведения. Руководя кафедрой до 1867, Головацкий заложил основы для дальнейшего развития украиноведения в Украине. Он активно исследовал украинскую литературу, в частности, творчество Тараса Шевченко, и способствовал формированию новых подходов к изучению литературы. Его труды стали основой для последующих поколений ученых, продолживших его дело.

Важность кафедры

Кафедра стала основой для развития украиноведения в Украине и сыграла ключевую роль в формировании национальной идентичности. Она продолжает традиции, начатые в середине XIX века, и стала праматерью для всех украиноведческих кафедр современного филологического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Известные фигуры кафедры

В течение своего существования кафедру возглавляли выдающиеся ученые:

  • Яков Головацкий (1848-1867) – первый руководитель, заложивший основы украинского литературоведения.
  • Емельян Огоновский (1867-1894) — педагог и историк литературы, первый, кто произнес инаугурационную речь на украинском языке.
  • Кирилл Студинский (1899-1939) – под его руководством сформировалось новое поколение украинских филологов.

Современность кафедры

Сегодня кафедра активно работает над развитием украинского языка и литературы, инициирует присвоение звания "doctor honoris causa" видным деятелям филологии и поддерживает международные контакты. Она также занимается исследованием медиевистики, методики преподавания украинской литературы и современного литературного процесса.

Кафедра украинской словесности во Львовском университете является важным центром научной деятельности и культурного развития Украины. Ее история свидетельствует о значении образования в формировании национальной идентичности и поддержке культурных традиций. Эта кафедра не только сохранила наследие прошлого, но продолжает активно влиять на будущее украинской науки и образования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда появился украинский национальный театр и кто этому посодействовал. Ведь до 1917 года украинские театральные труппы действовали в условиях жесткой цензуры.

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#Украина #История #Украинский язык