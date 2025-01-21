Мир через силу Украины. Дипломат объяснил, что стоит за заявлениями советников Трампа о переговорах с Россией

Окружение президента США отдает себе отчет, что к мирным переговорам следует готовиться тщательно

Риторика президента США Дональда Трампа о желании достичь мира в Украине за 24 часа у многих в нашей стране и мире вызвала озабоченность. Однако заявления его советников о минимум шести месяцев подготовки к переговорам с Россией указывают на серьезность подхода новой американской администрации к решению вопроса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис.

Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы".

По его словам, трудно было представить сценарий, при котором это может сработать без серьезных, даже экзистенциальных уступок со стороны Украины.

— Так что теперь, когда говорят, что это займет больше времени — по меньшей мере, шесть месяцев или дольше, и даже без конкретной даты — для меня это означает, что люди действительно готовятся, осознавая сложность задачи перед ними, — говорит дипломат.

Он согласен со многими месседжами, которые можно услышать от новых советников президента Трампа.

— Мир может прийти только через силу, а сила в этом случае означает силу Украины. Это дает мне надежду, что мы можем увидеть что-то, что действительно изменит ситуацию в Украине, позволит украинцам продемонстрировать совсем другую позицию на поле боя, а затем перенести ее за стол переговоров, — выразил надежду Ландсбергис.

По его мнению, президент Владимир Зеленский очень удачно высказался, что Украина готова искать мир.

— Украина всегда готова искать мир, но мир не может означать капитуляцию. Понятно, что капитуляция, слабая позиция Украины не работает ни для Украины, ни Европы, ни президента Трампа. Так что давайте немного подождем, будем делать то, что всегда делали, будем требовать большего и будем надеяться на лучшее, — предложил эксглава МИД Литвы.

Напомним, "Телеграф" писал, что Трамп ответил на вопрос о завершении войны в Украине через 24 часа.