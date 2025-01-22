Мобилизируют ли сейчас мужчин после 50 лет

Во время призыва должны учитывать возраст и состояние здоровья

Мобилизация мужчин после 50 лет продолжается. Такие люди могут быть мобилизованы, но, как правило, их вовлекают в подразделения обеспечения.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный адвокат Евгений Филипец. По его словам, слухи о якобы остановке мобилизации мужчин старше 50 лет распространились после заявления одного из народных депутатов.

Однако никаких официальных документов, подтверждающих эту информацию, нет.

"Откуда взялась информация об этой директиве — ее распространил один народный депутат, и дальше это подхватили. По-моему, она была быстро подхвачена и вовсе не аргументирована. Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Мобилизация 50-летних не остановлена", — пояснил юрист.

Юрист объяснил, что при определении места прохождения службы учитывают возраст и состояние здоровья мобилизованного. Люди старше 50 лет обычно направляются не на передовую.

"На моей практике лиц 53-54 лет отправляли в части обеспечения на разные должности. Поэтому и директива якобы так это и предусматривает", — отметил Филипец.

Военный адвокат подытожил, что мобилизация мужчин старше 50 лет в Украине не остановлена, но характер службы зависит от состояния здоровья и других обстоятельств.

"Поэтому основной аргумент таков: мобилизация людей в возрасте 50+ не остановлена, но их мобилизуют в части обеспечения. Однако и то обеспечение разное. Мы понимаем, что есть обеспечение частей, которые воюют на востоке. С этим возникает много недоразумений у людей, но В целом, такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", — добавил юрист.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужно носить с собой мужчинам во время военного положения. Юрист рассказал, как поступать в случае проверки документов сотрудниками ТЦК.