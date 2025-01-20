Мобилизация дойдет до Европы? Может ли ТЦК искать украинских мужчин за границей

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут начать функционировать за пределами Украины

В Украине продолжает мобилизация, во время которой военные ТЦК проверят военно-учетные документы у мужчин и выписывают им повестки. Нардеп рассказала, будут ли они работать за границей.

Есть вероятность, что военные ТЦК могут начать искать мужчин из Украины в других странах. Об этом рассказала нардеп от Европейской солидарности Нина Южанина, передает ТСН.

"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей – ред.). Что значит хабы? Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" – отметила она.

Она также прокомментировала вероятную мобилизацию сотрудников силовых структур и предложила ввести график для них, отметив, что эти люди знают все основы военной науки. Силовики, по ее словам, смогли б служить полгода, а потом быть на ротации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ожидает мужчин, которые откажутся от повестки. Юристы объяснили, что все зависит от вида документа.