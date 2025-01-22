Чи мобілізують зараз чоловіків після 50 років

Під час призову мають враховувати вік і стан здоров’я

Мобілізація чоловіків після 50 років триває. Такі люди можуть бути мобілізовані, але, як правило, їх залучають до підрозділів забезпечення.

Про це розповів у ефірі телеканалу "Еспресо" військовий адвокат Євген Филипець. За його словами, чутки про нібито зупинення мобілізації чоловіків старше 50 років поширилися після заяви одного з народних депутатів.

Проте жодних офіційних документів, які підтверджують цю інформацію, немає.

"Звідки взялася інформація про цю директиву — її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", — пояснив юрист.

Юрист пояснив, що під час визначення місця проходження служби враховують вік і стан здоров’я мобілізованого. Люди старше 50 років зазвичай направляються не на передову.

"На моїй практиці осіб 53-54 років відправляли в частини забезпечення на різні посади. Тож та директива нібито так це і передбачає", — зазначив Филипець.

Військовий адвокат підсумував, що мобілізація чоловіків старше 50 років в Україні не зупинена, але характер їхньої служби залежить від стану здоров’я та інших обставин.

"Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", — додав юрист.

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