"Резерв+" будет недостаточно: какие документы нужно носить мужчинам во время военного положения

Юрист рассказал, как действовать в случае проверки документов сотрудниками ТЦК

Во время военного положения и общей мобилизации представители ТЦК и полиции могут проверять в военнообязанных мужчин военно-учетные документы. Украинцам лучше иметь при себе документы в бумажном виде и в электронном.

Об этом рассказал адвокат юридической компании "Риако и партнеры" Николай Максимов в эфире Украинского Радио. Передает "Суспільне".

Юрист подчеркнул, что призывники, военнообязанные, резервисты и военнослужащие обязаны носить с собой документы со штрих-кодом или использовать цифровую версию в приложении "Резерв+". Данные в приложении синхронизированы с единым реестром военнообязанных.

Максимов отметил, что эта система функционирует на 99%, но рекомендовал регулярно обновлять документы во избежание ошибок или недоразумений.

"Потому что бывалые случаи, когда человек обновил военно-учетный документ, затем через месяц оказалось, что он находится в розыске, но он не знал об этом из-за того, что не обновил документ вовремя", — пояснил адвокат.

Как рассказывает юрист, обновить данные очень легко . Нужно только нажать кнопку "Резерв+", и вся информация о военно-учетном документе сразу обновится до актуальной.

Что делать во время проверки

Юрист также посоветовал, как действовать в случае проверки документов работниками территориальных центров комплектования :

требовать, чтобы работники ТЦК представились и показали служебное удостоверение;

проверить лицо в удостоверении, если работник в балаклаве;

при задержании требовать четкого объяснения оснований для таких действий.

"На практике были случаи, когда подходят неизвестные лица без шевронов или наклеек. Мне жаловались на то, что применяли силу люди в гражданском. Не показывали своих документов, не сообщали, какое правовое основание для проверки документов. Это первое, на что необходимо обратить внимание", — подчеркивает адвокат.

Максимов отметил, что задерживать человека могут только сотрудники полиции , а действия представителей ТЦК, нарушающих закон, необходимо фиксировать и жаловаться в правоохранительные органы.

В случае незаконного удержания адвокат рекомендует подавать заявление в полицию и при необходимости обращаться в суд, чтобы обязать правоохранителей расследовать инцидент. Однако по его словам, многие военнообязанные теряют интерес к судебному разбирательству после нескольких дней пребывания в ТЦК, особенно если к ним не применялось давление или насилие.

"Как показывает практика, после того, как несколько дней прошло, и человека либо отпустили, либо он уже был мобилизован, и при этом человека не избивали, не унижали, то военнообязанный просто теряет интерес к обжалованию таких действий", — добавил Максимов.

Ранее "Телеграф" писал, когда нужно заменить старый военно-учетный документ. В прошлом году в Украине ввели новые образцы документов, постепенно заменяемых старыми.