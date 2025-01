Думал оставить семью в Испании и пойти на войну. Куда исчез шахматист Руслан Пономарев, выигравший чемпионат мира в 18 лет

Шахматист уже много лет живет за границей

Руслан Пономарев – известный украинский шахматист, гроссмейстер. В этот день в 2002 году он стал чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ. Также Пономарев имеет звание заслуженного мастера спорта Украины. Мы рассказывали о том, почему шахматисту засчитали поражение, не связанное с игрой.

Биография Руслана Пономарева

Пономарев родился в 1983 году в Горловке. В 10 лет парень перебрался в Краматорск, где учился в шахматной школе. Там их готовили квалифицированные наставники, прилагавшие максимум усилий, чтобы они показывали высокие результаты. Парню удавалась эта игра, и он начал ездить на соревнования.

Поездки за границу стоили много, поэтому финансировали их местные бизнесмены, которые хотели помочь Пономареву. В 18 лет парень стал чемпионом мира по шахматам.

Руслан Пономарев стал чемпионом мира по шахматам в 18 лет, фото Спортивного комитета Украины

В течение 1998-2024 годов Руслан сыграл за Сборную Украины в 18 турнирах. За это время Пономарев стал победителем командного чемпионата мира в 2001 году. Также он дважды выигрывал шахматные олимпиады в 2004 и 2010 в составе Сборной Украины.

Руслан Пономарев сыграл в 18 турнирах, фото Алана Мехико

Пономарев много раз принимал участие в различных шахматных олимпиадах и командных чемпионатах мира и Европы. В частности, получил 5 индивидуальных наград, среди которых — 3 золотых и 2 серебряных.

Как участник сборной Украины Руслан сыграл 152 партии. Он набрал 61,5% от числа возможных очков. Также спортсмен сыграл в 6 финальных турнирах чемпионатов Украины, получив 39½ очков из 62 возможных.

Руслан Пономарев сыграл 152 партии от Сборной Украины

В 2011 году Пономарев стал чемпионом Украины, получив победу в двух заключительных турах финала. На тот момент ему было 27 лет.

Где сейчас Руслан Пономарев

Спортсмен уже более 12 лет живет возле города Бильбао в Испании. Там он продолжает играть в шахматных турнирах, в том числе в лигах Чехии, Франции, Испании. Также Руслан активно готовился к мемориалу третьего чемпиона мира Хосе-Раулю Капабланки на Кубе. Там он получил победу.

В последний раз Пономарев был в Украине на рождественско-новогодних соревнованиях в 2019 году. Затем он хотел приехать снова, но не получилось из-за коронавирусных ограничений.

Мужчина планировал посетить родину на Пасху в 2022 году, но началась война. Тогда родители и сестра поехали к нему в Испанию, но потом вернулись. Родные скучали по Украине и не видели своей жизни за границей.

Пономарев уже много лет живет в Испании, фото ChessNews

В начале полномасштабного вторжения Пономарев вместе с коллегами подготовили книгу "From Ukraine with love for chess". В ней гроссмейстеры поделились своим профессиональным опытом игры в шахматы. Собранные средства от продажи – 20 тысяч евро, перечислили на ВСУ.

Пономарев помогает украинской армии, фото: Спорт XL

Пономарев иногда попадает в игры с россиянами. Говорит, что пытается вести себя цивилизованно, хотя ему сложно играть с гражданами страны-оккупанта.

Шахматист имел идею написать завещание и ехать защищать Украину. Однако в Европе его держат двое детей – трехлетняя Севилия и семилетний Ярослав. Мальчик занимается шахматами, футболом и плаванием. Также у Пономарева есть жена-испанка.

