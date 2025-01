Думав залишити сім'ю в Іспанії та піти на війну. Куди зник шахіст Руслан Пономарьов, який виграв чемпіонат світу у 18 років

Шахіст вже багато років живе за кордоном

Руслан Пономарьов — відомий український шахіст, гросмейстер. У цей день 2002 року він став чемпіоном світу із шахів за версією ФІДЕ. Також Пономарьов має звання заслуженого майстра спорту України. Ми розповідали про те, чому шахісту зарахували поразку, не пов'язану з грою.

Біографія Руслана Пономарьова

Пономарьов народився у 1983 році у Горлівці. У 10 років хлопець перебрався до Краматорська, де навчався у шаховій школі. Там їх готували кваліфіковані наставники, які докладали максимум зусиль, щоб вони показували високі результати. Хлопцю вдавалась ця гра, тож він почав їздити на змагання.

Поїздки за кордон коштували багато, тож фінансували їх місцеві бізнесмени, які хотіли допомогти Пономарьову. У 18 років хлопець став чемпіоном світу із шахів.

Руслан Пономарьов став чемпіоном світу з шахів у 18 років, фото Спортивного комітету України

Упродовж 1998—2024 років Руслан зіграв за Збірну України у 18 турнірах. За цей час Пономарьов став переможцем командного чемпіонату світу у 2001 році. Також він двічі вигравав шахові олімпіади у 2004 та 2010 роках у складі Збірної України.

Руслан Пономарьов зіграв у 18 турнірах, фото Алана Мехіко

Пономарьов багато разів брав участь у різних шахових олімпіадах і командних чемпіонатах світу та Європи. Зокрема, здобув 5 індивідуальних нагород, серед яких — 3 золоті та 2 срібні.

Як учасник Збірної України Руслан зіграв 152 партії. Він набрав 61,5 % від числа можливих очок. Також спортсмен зіграв у 6 фінальних турнірах чемпіонатів України, здобувши 39½ очок з 62 можливих.

Руслан Пономарьов зіграв 152 партії від Збірної України

У 2011 році Пономарьов став чемпіоном України, здобувши перемогу у двох завершальних турах фіналу. На той момент йому було 27 років.

Де зараз Руслан Пономарьов

Спортсмен вже понад 12 років живе біля міста Більбао, що в Іспанії. Там він продовжує грати у шахових турнірах, зокрема у лігах Чехії, Франції, Іспанії. Також Руслан активно готувався до меморіалу третього чемпіона світу Хосе-Рауля Капабланки на Кубі. Там він здобув перемогу.

Востаннє Пономарьов був в Україні на різдвяно-новорічних змаганнях у 2019 році. Потім він хотів приїхати знову, але не вийшло через коронавірусні обмеження.

Чоловік планував відвідати батьківщину на Великдень у 2022 році, але почалась війна. Тоді батьки та сестра поїхали до нього в Іспанію, але згодом повернулися. Рідні сумували за Україною і не бачили свого життя за кордоном.

Пономарьов вже багато років живе в Іспанії, фото ChessNews

На початку повномасштабного вторгнення Пономарьов разом з колегами підготували книгу "From Ukraine with love for chess". У ній гросмейстери поділилися своїм професійним досвідом гри у шахи. Зібрані кошти від продажу — 20 тисяч євро, перерахували на ЗСУ.

Пономарьов допомагає українській армії, фото: Спорт XL

Пономарьов іноді потрапляє в ігри з росіянами. Каже, що намагається поводитися цивілізовано, хоча йому складно грати з громадянами країни-окупантки.

Шахіст мав ідею написати заповіт і їхати захищати Україну. Однак у Європі його тримають двоє дітей — трирічна Севілія та семирічний Ярослав. Хлопчик займається шахами, футболом і плаванням. Також Пономарьов має дружину-іспанку.

