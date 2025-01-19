Переехал в Израиль и редко вспоминает Украину: куда исчез участник КВН Сергей Лаврик

Мужчина много лет играл в КВН

Сергей Лаврик был одним из самых ярких участников харьковской команды Клуба веселых и находчивых "Люди в белом". Также актер снимался в юмористическом сериале "Виталька". Впоследствии о комике практически не было новостей. Раньше мы рассказывали, куда исчез "одесский джентльмен" Левинзон.

"Телеграф" напомнит, какой была карьера юмориста, и куда он исчез.

Биография Сергея Лаврика

Сергей Лаврик родился в 1967 году в Харькове. Учился в местном авиационном институте. В то же время начал играть в КВН. В частности, попал в команду ХАИ "Люди в белом", которая впоследствии стала Чемпионом Высшей Лиги КВН и выиграла Кубок Чемпионов.

Команда ХАИ "Люди в белом", фото с фейсбук-страницы Сергея Лаврика

Участники харьковской команды КВН, фото с фейсбук-страницы Сергея Лаврика

Юмористы ХАИ "Люди в белом" КВН, фото с фейсбук-страницы Сергея Лаврика

Также Лаврик служил в Военно-воздушных силах на должности техника самолета. Впоследствии устроился технологом на авиационный завод. Некоторое время комик был ведущим кулинарной программы "Рецепты веселых поваров". Участвовал в проекте "Медовый месяц".

Сергей Лаврик, фото ТЕТ

Лаврик играл в рекламном проекте "Здоровая семейка" и снимался в кулинарном сериале "Вкусная семья". Позже мужчина появился в сериале "Виталька", где исполнил роль папы главного героя. Кроме этого, актер играл в юмористическом сериале "17+" и "Семейных мелодрамах".

Сергей Лаврик в сериале "Виталька", фото ТЕТ

Где сейчас Сергей Лаврик

В 2018 году Лаврик эмигрировал в Израиль. Там он устроился на местный военный завод. После начала вторжения россиян юморист выразил поддержку Украине. В частности, он распространял посты о преступлениях россиян в Харькове и о поиске пропавших граждан.

В интервью Лаврик признавался, что ему больно за то, что в Украине идет война. Он вспомнил друзей, которых у него осталось немало со времен карьеры на родине. Тем не менее, юморист считает своим домом Израиль и не планирует возвращение в Украину.

Юморист Сергей Лаврик сейчас в Израиле, фото с его фейсбук-страницы

"У меня болит душа за Украину очень сильно, я переживаю за все происходящее это очень близко мне, потому что там мои друзья, там моя душа все равно осталась, частицы души моей с каждым из моих друзей, которые там переживают сейчас моменты такой напасти. Меня это очень огорчает, меня это очень сильно волнует, и я очень сильно за них переживаю. я в Израиле. Я чувствую себя очень хорошо, спокойно", — делился комик.

Сергей Лаврик не планирует возвращаться в Украину, фото с его фейсбук-страницы

Сейчас Лаврик практически не упоминает войну России против Украины. На его странице можно увидеть много постов о войне Палестины против Израиля. Также мужчина делится с читателями фотографиями своих родных.

Лаврик с дочерью, фото с его фейсбук-страницы

Лаврик с женой, фото с его фейсбук-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез известный эксучастник КВН Андрей Чивурин. Он построил успешную карьеру в юмористической сфере.