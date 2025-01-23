Далай Лама дважды бывал под Запорожьем, где расположена Каменная Могила: что с ней сейчас и как выглядит

Россияне оккупировали достопримечательность в начале вторжения

Каменная Могила — это одна из древнейших культурных достопримечательностей на территории Украины и в целом. Она расположена возле Мелитополя в Запорожской области. Это государственный историко-археологический заповедник. Ранее мы рассказывали об одном из самых загадочных надгробий Лычаковского кладбища во Львове.

"Телеграф" расскажет подробнее о Каменной Могиле, и что там происходит сейчас.

Что известно о Каменной Могиле

Каменная Могила — это естественное образование, которое осталось из песчаников Сарматского моря. По мнению ученых, 14-12 миллионов лет здесь была песчаная мель.

Когда море исчезло, на этом месте возникли красно-бурые глины, в которые входили железо и марганец. Через некоторое время появились впадины реки Молочной, воды которой проникали глубоко в землю. Железо и марганец стали подниматься, формируя каменистую породу. Таким образом, возник песчаник. Из-за ветра он раскололся, а из его обломков образовался каменный холм.

Каменная Могила, фото из инстаграммы zirochka_taro

Площадь заповедника занимает 1,6 гектара, на которых размещено более 3 тысяч каменных плит. Они расположены не хаотично, это правильно развалившийся каменный корпус.

Каменные глыбы, фото travel-al.com.ua

Ученые насчитали внутри около 65 пещер и гротов, которые служили для культурных целей. На них воспроизводили особые наскальные изображения, которые называют петроглифами. Они информируют о хозяйствах первобытных людей, живших на этой территории. Также создавали изображения на ритуальные и мемориальные темы. В частности, можно было увидеть животных, моменты охоты, лодки, календари.

Так выглядят петроглифы, фото "Об Украине"

Петроглифы на скалах, фото "Об Украине"

Интересно, что рисунки наносили камнями твердых пород. Отдельные кварцевые камни были обнаружены во время исследований. На некоторых петроглифах еще остались следы красной краски. Допускается, что таким изображением может быть 20 тысяч лет. Некоторые из них возникли еще в дошумерский период.

Изображение животных на скалах, фото: vlasno.info

На территории нет человеческих поселений, поэтому, вероятно, Каменная Могила служила святилищем. А все изображения на плитах можно увидеть только попав внутрь пещер и гротов. Судя по рисункам, можно узнать о первых религиях, таких как тотемизм, магия, фетишизм, культ предков.

Из изображений можно узнать культуру тех времен, фото: vlasno.info

Каменная Могила была для многих людей местом силы с мощной энергетикой. Его посещали, чтобы выздороветь, загадать желания и почувствовать силу предков. Достопримечательность также входит в объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Каменные глыбы, фото "Архитектурные и природные достопримечательности Украины"

В 2015 году местные говорили, что заметили НЛО над территорией заповедника. Объект выглядел как странное пятно, которое двигалось навстречу двум самолетам. А потом он быстро исчез из виду. Также говорят, что когда-то на место, чтобы помедитировать, приезжал духовный лидер Тибета Далай Лама.

Далай Лама, фото из сети

В 2022 году россияне оккупировали часть Запорожской области, где расположен заповедник. Они подчинили объект музею-заповеднику "Херсонес Таврический", расположенному в оккупированном россиянами Крыму. Убийцы вывезли из Каменной могилы 120 археологических артефактов.

Кроме того, россияне сделали из заповедника полигон. А потом полностью заминировали территорию, чтобы не допустить партизанского движения сопротивления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел ранее один из густонаселенных районов Харькова. Там был расположен красивый дворец.