Без сложных настроек и лишних кнопок: какое радио можно купить пенсионерам от 230 грн

Простые радиоприемники, которыми удобно пользоваться пенсионерам

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Радио остается удобным способом слушать новости и музыку, особенно для людей старшего возраста. Поэтому стоит выбирать модели с простым управлением, хорошим звуком и питанием от батареек.

Портативные приемники с механическими регуляторами не требуют сложных настроек: достаточно повернуть ручку, чтобы найти нужную станцию. О моделях написал "Телеграф".

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Golon RX-607AC: доступный приемник с простым управлением

Один из самых бюджетных вариантов – радиоприемник Golon RX-607AC. Он поддерживает FM, AM и коротковолновый диапазоны, оснащен телескопической антенной и механической настройкой станций. Устройство может работать как от электросети, так и от двух батареек R20, поэтому его можно использовать даже во время отключений света.

Цена модели зависит от продавца. На Hotline предложения составляют примерно 325–499 грн, тогда как на маркетплейсах на момент просмотра были доступны варианты за 231 грн в Matrix 7km, за 277 грн на Prom, за 283 грн на Prom и за 300 грн на ROZETKA.

Golon RX-607AC работает от сети или двух батареек R20

Panasonic RF-P50DEG-S: компактный вариант от известного производителя

Еще одна модель, на которую стоит обратить внимание, – Panasonic RF-P50DEG-S. Это небольшой портативный приемник с поддержкой FM и AM, телескопической антенной и аналоговой настройкой. Он работает от двух батареек AA, которые легко найти в магазинах.

По данным Hotline, цена радиоприемника может колебаться примерно от 549 до 1712 грн. Среди представленных предложений заметны такие цены: 899 грн в Panashop, 1229 грн на ROZETKA и 1490 грн на Prom.

Цена Panasonic RF-P50DEG-S у разных продавцов отличается почти на 600 гривен

Оба устройства имеют понятное механическое управление, однако отличаются размерами и типом батареек. Golon RX-607AC подойдет тем, кто ищет максимально доступный приемник с несколькими диапазонами, а Panasonic RF-P50DEG-S – тем, кому нужно компактное устройство от известного бренда.

Как сообщал "Телеграф", украинцы покупали радиоприемники за последний год в 1,5 раза чаще, чем в начале осени 2021 года.