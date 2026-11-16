Голодными не останетесь. Украинец показал интересный лайфхак для блэкаута (видео)

Для самодельной конструкции использовали кухонную раковину и решетку из духовки

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Украинец показал, как приготовить яичницу, когда нет света и не работает электроплита. Место для приготовления он обустроил прямо в кухонной мойке, таким образом можно также разогревать ранее приготовленные блюда.

Полезный лайфхак продемонстрировал автор аккаунта Mistersadgorod в TikTok. Сначала он заклеил слив раковины скотчем, а ее дно застелил пищевой фольгой блестящей стороной вверх.

Далее автор поставил в раковину крышку в качестве подставки для свечи, которую зажег. Сверху мужчина положил решетку из духовки – она стала опорой для сковородки над открытым пламенем.

На решетку он поставил сковородку, налил растительное масло и разбил яйцо, чтобы приготовить яичницу. В конце ролика автор заявил, что такая конструкция позволяет готовить при любых отключениях света или газа.

"Телеграф" не призывает повторять подобные действия: в случае невнимательности это может быть опасно. Открытое пламя создает риск пожара, а нагретая посуда – ожогов; фольга и заклеенный слив не устраняют эти риски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко согреться дома, когда нет отопления. Блогерша рассказала о лайфхаке с фольгой, благодаря которому ноги не будут мерзнуть. Она добавила подробное видео.