"Наступление на Курщину не последнее". Что еще сказал Сырский в новом интервью
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В обороне войну не выиграть
Любая ложная информация о позициях ВСУ или фронте очень сильно вредит Силам обороны Украины. Поэтому в государстве должна существовать определенная цензура.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Радио Байрактар". Во время разговора главком поднимал несколько важных вопросов.
"Когда СМИ распространяют недостоверную информацию, то мы теряем людей, это нам очень вредит. Каждый солдат у нас на вес золота. Я не хочу вводить диктатуру, как в Северной Корее, но нужна цензура", — говорит Сырский.
Он подчеркнул, что обществу важно рассказывать о реальном состоянии событий на фронте. Но чувствительные темы следует поднимать осторожно, а не делать на них сенсации. Особенно, если эта информация неправдива, она очень вредит фронту, в первую очередь.
Главные заявления главкома по интервью:
- Я сплю 4-4,5 часа в день. Постоянно нужно быть в готовности и не забывать сделать какое-нибудь физическое упражнение, чтобы быть в форме. Мозг должен быть готов к любым действиям в любое время.
- Все офицеры знают, что моя "дача" – это мой пункт управления, где я вместе со своими офицерами нахожусь круглосуточно, за исключением тех моментов, когда я уезжаю в войска, я там тоже часто бываю.
- Все операции планируются и предполагаются: ты не можешь постоянно воевать в обороне, так ты не выиграешь войну.
- Наступление в Курской области было не последним.
- Нам, конечно, нужно готовиться не только к обороне, но и наступать.
- Если бы я оказался в прошлом, то дал бы совет более тщательно готовиться к войне, готовить население, усилить патриотическое воспитание.
- Наша сила в консолидации, в объединении, мы должны работать на победу, добиться победы, вместе идти к победе!
Кроме этого, Сырский подчеркнул, что почти каждое решение дается ему сложно, ведь "оно должно быть правильным". Главком понимает, что от этого зависит большое количество вещей и жизней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области.