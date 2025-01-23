"Наступ на Курщину не останній". Що ще сказав Сирський у новому інтерв’ю

В обороні війну не виграти

Будь-яка неправдива інформація стосовно позицій ЗСУ чи фронту дуже сильно шкодить Силам оборони України. Саме тому в державі має існувати певна цензура.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Радіо Байрактар". Під час розмови головком підіймав кілька важливих питань.

"Коли ЗМІ розповсюджують недостовірну інформацію, то ми втрачаємо людей, це дуже нам шкодить. Кожен солдат у нас на вагу золота. Я не хочу вводити диктатуру, як у Північній Кореї, але потрібна цензура", — каже Сирський.

Він наголосив, що суспільству важливо розповідати про реальний стан подій на фронті. Але чутливі теми слід підіймати обережно, а не робити на них сенсації. Особливо, якщо ця інформація неправдива, вона дуже шкодить фронту, першою чергою.

Головні заяви головкома з інтерв'ю:

Я сплю 4-4,5 години на добу. Постійно треба бути в готовності і не забувати зробити якусь фізичну вправу, щоб бути в формі. Мозок повинен бути готовим до будь-яких дій в будь-який час.

Всі офіцери знають, що моя "дача" – це мій пункт управління, де я разом зі своїми офіцерами знаходжусь цілодобово, за виключенням тих моментів, коли я виїжджаю у війська, я там також часто буваю.

Всі операції плануються і передбачаються: ти не можеш постійно воювати в обороні, так ти не виграєш війну.

Наступ в Курській області був не останнім.

Нам, звичайно, треба готуватися не тільки до оборони, а треба й наступати.

Якби я опинився у минулому, то дав би собі пораду більш ретельно готуватися до війни, готувати населення, посилити патріотичне виховання.

Наша сила в консолідації, в об’єднанні, ми повинні працювати на перемогу, добитися перемоги, разом до перемоги!

Окрім цього Сирський наголосив, що майже кожне рішення дається йому складно, адже "воно має бути правильним". Головком розуміє, що від цього залежить велика кількість речей і життів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР в Курській області.