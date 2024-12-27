Подготовка новобранцев к участию в боевых действиях продлится 2 месяца, — Сырский

Есть первые "выпуски" военнослужащих, которые проходили базовую общую военную обучение полтора месяца

В Украине работают над тем, чтобы создать все условия для минимум двухмесячной подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание, в котором обсудил вопросы подготовки военнослужащих по итогам года.

Об этом он сообщил на своей странице в Телеграмме. По его словам, в работе принимали участие начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, заместитель Главнокомандующего Олег Апостол, а также руководители структурных подразделений Генерального штаба, командующие разными видами и родами войск и командиры отдельных боевых частей.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях продолжалась 2 месяца. Ведь качественная подготовка — это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", — говорится в сообщении Главнокомандующего.

Он подчеркнул, что, согласно его принятым решениям, уже есть результаты. Вместо 30-дневной учебы, которая была раньше, есть первые "выпуски" военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БЗИН) в течение полутора месяцев.

После этого новобранцы должны пройти курс новичка в воинской части — 5-14 суток. Хотя, по словам Сырского, это требование не всегда следует в нынешних условиях интенсивных боев.

"Обратил внимание на необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

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