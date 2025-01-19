Сырский прокомментировал заявления о переводе бойцов Воздушных Сил в пехоту

Сырский говорит, что высококвалифицированных специалистов нельзя переводить

Некоторых военнослужащих действительно нужно переводить в пехоту. Это не касается высококвалифицированного персонала Воздушных Сил.

Так считает Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Об этом он заявил в интервью военному журналисту и корреспонденту Андрею Цаплиенко.

В ВСУ действует приказ, согласно которому персонал, имеющий квалификацию и соответствующую подготовку, нельзя переводить. Речь идет о военных, обслуживающих самолеты нашей армии. На их обучение были потрачены средства. Кроме того, таких военных некем заменить.

Впрочем, возможности мобилизации не перекрывают потребности военных в механизированных бригадах, говорит Сырский. Именно поэтому в вооруженных силах прибегают к уменьшению логистической составляющей и части обеспечения и только в разумных пределах. Также Сырский говорит, что в штабах знают о том, что военные, которых запрещено переводить, не должны попасть на фронт. "Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Воздушных Силах была создана комиссия по переводу военных в пехоту.