"В обороне войну не выиграть": Сырский рассказал, в чем преимущество ВСУ над россиянами

У Украины есть преимущество в некоторых вещах

Украина не сможет победить, находясь постоянно в обороне. Поэтому для победы ей надо применять инновационные системы, а также наносить дальнобойные удары.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН. Он отметил, что лишь за прошедший 2024 год россияне потеряли больше солдат, чем за два года до этого.

По его словам, речь идет о 434 тысячах российских военных, из которых 150 тысяч были ликвидированы, а остальные ранены. Однако Сырский добавил, что если Украина будет постоянно находится в обороне, то она будет лишь терять территорию.

"А мы вынуждены держать оборону фактически по всей линии фронта", — сказал он.

Главком добавил, что для получения инициативы Украина должна применять те вещи, в которых у нее есть инициатива. В этом контексте он отметил то, что ВСУ первые в мире получили собственные Силы беспилотных систем и сейчас занимаются наращиванием их численности, а заодно усиливаются не только воздушными платформами, но и наземными.

Он также отметил, что у Украины есть мощности и возможности произвести свою собственную систему ПВО, которая по возможностям будет не хуже американской Patriot.

Напомним, ранее Сырский отреагировал на информацию о переводе военнослужащих из ПВО в пехоту. По его словам, это не касается квалифицированного персонала.