Более половины за коммуналку заплатит государство. Какая будет субсидия в семье с доходом в 10 тысяч в месяц

На окончательную сумму помощи влияют многие факторы

Субсидия назначается индивидуально и на ее сумму влияют общий доход семьи, количество ее членов и расходы на коммунальные услуги в рамках социальных норм. Рассчитать сумму обязательного платежа можно по простой формуле.

Возьмем гипотетическую семью из трех человек, маленького ребенка, женщины в отпуске по уходу за ребенком и мужчины, получающего 10 тысяч грн дохода. Если женщина получает 860 грн пособия на ребенка, эта сумма учитывается при назначении субсидии.

Первым шагом получаем прибыль для каждого члена семьи: 10860/3=3620. Полученную сумму делим на прожиточный минимум (на 2025 год), затем на базовый коэффициент и умножаем на базовую норму платы за услуги. Последние два числа стабильные. 3620/2920/2*15=9,3%. Чтобы перевести в гривны, полученные проценты умножаем на общий доход за месяц: 9,3%*10860=1 009,98 грн должна заплатить семья за коммунальные услуги ежемесячно.

Согласно социальным нормативам, при наличии всех видов коммунальных услуг, в среднем плата за них может составлять до 3000 грн в отопительный период за двухкомнатную квартиру. В таком случае сумма субсидии составит 3000 — 1009,98 = 1990,02 грн в отопительный период. Окончательная сумма зависит от условий проживания и стоимости предоставленных коммунальных услуг в конкретном населенном пункте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что социальные нормы по отоплению разнятся, при разных его видах. При общем расчете используют норму жилья, если же отопление газовое, электрическое или есть счетчик — по-другому.