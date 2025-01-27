Может ли "ограниченно пригодный" мужчина пройти ВВК за один день

Документы должны быть действительными

Все военнообязанные, ранее признанные "ограниченно пригодными" к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Невыполнение этого требования является нарушением законодательства о мобилизационной подготовке.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 17 тысяч гривен. Об этом напоминает Armyinform со ссылкой на Закон Украины №3621-IX, регламентирующий социальную защиту военнослужащих.

В Министерстве обороны отмечают, что в случае непрохождения ВВК электронный военно-учетный документ в системе "Резерв+" останется без изменений, однако рисковать не стоит. Выполнение требований Закона обезопасит от штрафов и других санкций.

Как проходит ВВК

Повторный осмотр можно пройти без повестки, обратившись в территориальный центр комплектования (ТЦК) в рабочий день. Для удобства лучше зарегистрироваться в электронной очереди .

В ТЦК дадут направление, обходное письмо и алгоритм дальнейших действий. Если медицинская комиссия работает непосредственно в здании ТЦК, процедура может занять только один день при наличии всех актуальных медицинских документов.

В случаях, когда ВВК находится в отдельном помещении или гражданской больнице, запись на осмотр осуществляется через медицинское приложение, к которому можно перейти по QR-коду, предоставленному в ТЦК. Этот вариант может занять больше времени.

Что нужно для ВВК

Если вы признаны "ограниченно пригодным", важно иметь при себе медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья, через который был установлен этот статус. Предпочтительно, чтобы документы были обновлены недавно.

Кроме медицинских справок для прохождения ВВК требуются:

паспорт гражданина Украины;

военный билет или приписное удостоверение.

Напоминаем, что у "ограниченно пригодных" мужчин будет больше времени на прохождение ВВК. Очереди в ТЦК являются объективной причиной, почему люди не смогли вовремя пройти медосмотр.

Также следует упомянуть о том, что уже с 28 января начнут действовать электронные направления в "Резерв+". Электронные направления плюс минимум трехмесячный срок позволят решить проблему с ВВК для "ограниченно пригодных", считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.