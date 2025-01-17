ВВК в феврале: кто должен пройти повторный медосмотр и что будет с "ограниченно пригодными"

Некоторым мужчинам с отсрочкой придется идти на медосмотр

В феврале военнообязанные граждане, имеющие отсрочку или ранее статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Невыполнение этой обязанности может привести к штрафным санкциям.

Впрочем, эти нововведения не касаются всех категорий украинцев. Как избежать недоразумений с представителями ТЦК и СП и что следует знать о новых правилах, рассказал адвокат Алексей Шалару в комментарии Новости.LIVE.

ВВК с отсрочкой от мобилизации

В феврале большинству граждан придется возобновить отсрочку от мобилизации. Однако отдельные категории военнообязанных освобождены от обязанности проходить повторную ВВК. К примеру, многодетные родители автоматически получат продолжение отсрочки без дополнительных проверок. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины.

"Согласно постановлению Кабмина, это будет делаться автоматически, никаких там ВВК не нужно проходить. Действительно, если в военное время военно-врачебная комиссия вывод дает раз в год, то нужно сделать это повторно. Это бесспорно", — объясняет юрист.

Повторный медосмотр для ранее "ограниченно пригодных"

В прошлом году статус "ограниченно пригодный" был отменен. Теперь все граждане, ранее имевшие этот статус, должны пройти медицинскую комиссию для окончательного определения пригодности к службе. В случае пригодности их могут направить в тыловые подразделения или на службу в ТЦК и СП, где физическая подготовка не является критической.

"Сейчас истекает срок прохождения обязательной ВВК. То есть уже нет ограниченно пригодных — пригодны к службе в тыловых частях. Поэтому нужно сейчас добровольно обновить данные, а не ждать, пока военнообязанного поймают на улице. Потому что уже будут другие санкции и сразу начислят штраф", – подчеркивает Алексей Шалару.

Адвокат советует ознакомиться с приказом №402 Верховной Рады Украины, содержащим обновленный перечень болезней, определяющих пригодность к службе. Там же можно найти информацию о том, кто обязан пройти повторную ВВК.

"У меня была такая ситуация, когда мой диагноз был ограничен, а теперь я стал пригоден к службе в ТЦК и СП. А у многих может быть вообще, что их могут мобилизовать в армию. Поэтому я рекомендую ознакомиться с этим приказом", — рассказывает юрист.

Напомним, что Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается. То есть "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появятся электронные направления на ВВК. Уже в январе 2025 года в мобильном приложении "Резерв+" будет новая функция.