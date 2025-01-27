ВВК можно пройти не по месту регистрации. Юрист объяснил, когда это возможно

В другом военкомате вас должны поставить на учет

Военнообязанный гражданин должен проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) в том территориальном центре комплектования (ТЦК), где стоит на воинском учете. В то же время, есть возможность пройти ВВК в другом ТЦК, но для этого необходимо придерживаться определенного алгоритма.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян. Он пояснил, что направление на ВВК по общему правилу выдает тот ТЦК, в котором гражданин стоит на учете.

По словам юриста, для прохождения комиссии не по месту учета гражданин должен сначала сменить свой ТЦК.

"Вы действительно можете обратиться в ТЦК, в котором Вы хотите пройти ВВК, и его представитель поставит Вас на учет и направит на ВВК", — отметил Юрий Айвазян.

Он также подчеркнул, что ждать повестки в таком случае не нужно. Гражданин может самостоятельно инициировать этот процесс, обратившись в соответствующий центр комплектования.

Напоминаем, что в приложении "Резерв+" появились электронные направления на военно-врачебную комиссию. Теперь военнообязанным не нужно будет идти в ТЦК и СП и стоять в длинных очередях.

Для получения направления достаточно будет отправить запрос в приложении. После того как гражданин посылает запрос, руководитель ТЦК должен подтвердить его. Затем военнообязанный получит уведомление со всей необходимой информацией:

номер направления;

адрес медучреждения;

подпись руководителя ТЦК

Ранее "Телеграф" писал, что у "ограниченно пригодных" мужчин будет больше времени на прохождение ВВК. Очереди в ТЦК являются объективной причиной, почему люди не смогли вовремя пройти медосмотр.