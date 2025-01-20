Будут ли бронировать "ограниченно пригодных" мужчин, которые не пройдут ВВК в феврале

У нарушителей может висеть статус "в розыске"

Мужчины, ранее признанные "ограниченно пригодными" к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля 2025 года. В случае невыполнения этого требования они могут упустить возможность повторного бронирования, даже если раньше имели отсрочку.

Согласно действующему законодательству все бронирования военнообязанных действуют до 28 февраля 2025 года. Для их продления предприятия должны подтвердить свой статус критически важных к этой дате. Не прошедшие ВВК могут остаться без возможности перебронирования, пишет NV.

Согласно Постановлению КМУ № 560, направлять на ВВК военнообязанных, имеющих отсрочку, запрещено. Однако закон об упразднении статуса "ограниченной пригодности" не предусматривает таких исключений.

Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что закон имеет высшую юридическую силу, поэтому "ограниченно пригодные" мужчины, даже забронированные, должны пройти ВВК. Если ТЦК не направляют повестки, эти лица обязаны самостоятельно инициировать прохождение комиссии.

Что будет с нарушителями

После 5 февраля система "Резерв+" может автоматически обозначать тех, кто не прошел ВВК как нарушителей правил воинского учета. Это исключит возможность их повторного бронирования. С 1 декабря 2024 года процедура бронирования полностью переведена на портал "Дія" и система автоматически отклоняет заявки на перебронирование, если в "Резерв+" указаны нарушения или статус "в розыске".

Может ли ТЦК отменить бронирование

Представители ТЦК отмечают, что механизм внесения меток о нарушении зависит от алгоритмов системы "Резерв+". Военные комиссариаты вручную не добавляют информацию о несвоевременном прохождении ВВК. Однако если система автоматически обнаружит нарушения, это может повлиять на статус бронирования.

Советы для забронированных

Юристы советуют забронированным мужчинам пройти ВВК до 5 февраля во избежание риска потерять бронь. Если отметка о нарушении все же появится, рекомендуется оплатить штраф и до 28 февраля пройти комиссию, чтобы отправиться на перебронирование.

Адвокат Анжела Василевская предостерегает, что процесс исправления нарушений через суд или получение постановления от ТЦК может занять месяцы , во время которых военнообязанный потеряет бронь от мобилизации.

Бронирование, по словам Василевской, является самой уязвимой формой отсрочки, требующей соблюдения правил воинского учета. Поэтому своевременное прохождение ВВК остается ключевым для сохранения права на отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, дадут ли бронь от мобилизации без заключения врачей. Военнообязанные могут самостоятельно инициировать прохождение ВВК, не дожидаясь повестки.