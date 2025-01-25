У ограниченно пригодных будет больше времени на прохождение ВЛК: у Зеленского назвали сроки

Очереди в ТЦК являются объективной причиной, почему люди не смогли вовремя пройти ВЛК

После 4 февраля ограниченно годным дадут еще 3 месяца для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК, но чаще употребляется украинский вариант — ВЛК, віськово-лікарська комісія). Уже с 28 января начнут действовать электронные направления.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона. По ее словам, требование государства пройти всем "ограниченно пригодным" ВЛК до 4 февраля 2025 года имеет несколько препятствий.

В частности, в настоящее время зафиксировано:

огромное количество людей для прохождения медкомиссии (более 1 млн человек);

необходимость выписки местными ТЦК направления для начала прохождения ВЛК, без которого невозможно пройти медосмотр у врачей, а для этого тоже следует отстоять очередь.

Чтобы решить этот вопрос, офис президента совместно с правительством подготовил два решения, которые должны быть приняты правительством и парламентом.

"Еще 3 месяца будет у "ограниченно пригодных" для перепрохождения ВЛК", — подчеркнула Верещук.

Она добавила, что с 28 января "ограниченно пригодные" смогут получать электронные направления на ВЛК. Также большая очередь является объективной причиной, почему люди не смогли вовремя пройти ВЛК.

По словам чиновника, электронные направления плюс по меньшей мере трехмесячный срок позволят решить проблему с ВЛК для "ограниченно пригодных".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить направление на ВЛК, не выходя из дома.