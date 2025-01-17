Мобилизовать могут без прохождения ВВК: кого это касается
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В мирное время заключение ВВК было действительным 5 лет
В Украине мужчины должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560, обновлены правила прохождения медосмотра для оценки состояния здоровья перед призывом.
Резервисты и военнообязанные, в мирное время предназначенные для комплектования воинских частей и имеющие мобилизационные распоряжения, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации без дополнительного прохождения ВВК. Пишет NV.
Это касается тех, кто уже прошел медицинские осмотры и предоставил сведения о состоянии здоровья. Если у таких лиц отсутствуют жалобы на здоровье, они не направляются на повторную военно-врачебную комиссию.
Обязательно прохождение ВВК
Военнообязанные и резервисты, не проходившие медицинское освидетельствование или у которых истек срок действия решения о пригодности к службе, обязаны пройти ВВК. Это позволяет объективно оценить состояние здоровья и определить пригодность к службе.
Срок действия заключения ВВК
Согласно новым правилам, срок действия справки с заключением военно-врачебной комиссии составляет:
- в мирное время – 5 лет;
- во время мобилизации или военного положения – 1 год.
ВВК не только определяет пригодность к военной службе, но и устанавливает причинную связь заболеваний, ранений или увечий. Также комиссия определяет необходимость и условия применения мер медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.
Напоминаем, если лицо отказывается от прохождения медкомиссии, то ему предусмотрена административная ответственность. В случае неявки для прохождения ВВК без уважительных причин, военнообязанный может получить штраф в размере 17 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не согласен с заключением ВВК. Некоторым категориям следует пройти повторную медкомиссию в феврале.