Мобилизовать могут без прохождения ВВК: кого это касается

В мирное время заключение ВВК было действительным 5 лет

В Украине мужчины должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560, обновлены правила прохождения медосмотра для оценки состояния здоровья перед призывом.

Резервисты и военнообязанные, в мирное время предназначенные для комплектования воинских частей и имеющие мобилизационные распоряжения , могут быть призваны на военную службу во время мобилизации без дополнительного прохождения ВВК. Пишет NV.

Это касается тех, кто уже прошел медицинские осмотры и предоставил сведения о состоянии здоровья . Если у таких лиц отсутствуют жалобы на здоровье, они не направляются на повторную военно-врачебную комиссию.

Обязательно прохождение ВВК

Военнообязанные и резервисты, не проходившие медицинское освидетельствование или у которых истек срок действия решения о пригодности к службе, обязаны пройти ВВК. Это позволяет объективно оценить состояние здоровья и определить пригодность к службе.

Срок действия заключения ВВК

Согласно новым правилам, срок действия справки с заключением военно-врачебной комиссии составляет:

в мирное время – 5 лет;

во время мобилизации или военного положения – 1 год.

ВВК не только определяет пригодность к военной службе, но и устанавливает причинную связь заболеваний, ранений или увечий. Также комиссия определяет необходимость и условия применения мер медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Напоминаем, если лицо отказывается от прохождения медкомиссии, то ему предусмотрена административная ответственность. В случае неявки для прохождения ВВК без уважительных причин, военнообязанный может получить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не согласен с заключением ВВК. Некоторым категориям следует пройти повторную медкомиссию в феврале.