Укр

Подадут в розыск? Что грощит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
ВВК
ВВК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пренебрежение требованиями законодательства считается нарушением правил воинского учета

Военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный к службе в военное время", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Если этого не сделать, статус в мобильном приложении "Резерв+" останется без изменений.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в Минобороны объяснили, почему нужно пройти медосмотр и какие могут быть последствия в случае нарушения требований законодательства.

"Если ТЦК направит повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки — в Резерв+ отразится статус "в розыске"", — отмечается в сообщении.

Также в Минобороны напомнили, что несвоевременное прохождение ВВК является нарушением правил воеинского учета или законодательства, регулирующего оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Напомним, что в прошлом году статус "ограниченно пригодный" отменили. Теперь все граждане, ранее имевшие этот статус, должны пройти медицинскую комиссию для окончательного определения пригодности к службе. В случае пригодности их могут направить в тыловые подразделения или на службу в ТЦК и СП, где физическая подготовка не является критической.

"Сейчас истекает срок прохождения обязательной ВвК. То есть уже нет ограниченно пригодных — пригодны к службе в тыловых частях. Поэтому нужно сейчас добровольно обновить данные, а не ждать, пока военнообязанного поймают на улице. Потому что уже будут другие санкции и сразу начислят штраф", – подчеркивает адвокат Алексей Шалару.

Юрист советует ознакомиться с приказом №402 Верховной Рады Украины, содержащим обновленный перечень болезней, определяющих пригодность к службе. Там же можно найти информацию о том, кто обязан пройти повторную ВВК.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать без прохождения ВВК. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560, обновлены правила прохождения медосмотра для оценки состояния здоровья перед призывом.

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#Мобилизация #ВВК #Ограниченно пригоден