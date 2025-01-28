Экономическое бронирование отменено, но есть нюанс. Почему "зависает" отсрочка от мобилизации

Предприятия не знают, какой уровень зарплаты берут в основу при рассмотрении документов

Украинские власти отказались от идеи т.н. экономического бронирования, когда работник получает отсрочку от мобилизации, исходя из размера своей зарплаты. Однако, де-факто размер зарплаты для бронирования и признание предприятия критическим имеет значение.

При этом заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская жалуется "Телеграфу":

— На сегодняшний день Госстат не опубликовал статистику средней заработной платы за 2024 год, поэтому не понятно, какой уровень зарплаты будет взят за основу при рассмотрении документов? К тому же в январе 2025 года еще невозможно подать финансовую отчетность за 2024 год.

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Еще один из основных критериев критичности — важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения нужд территориального громады.

— И самая большая проблема тут в процедуре определения критичности, — говорит Светлана Михайловская. – Каждое министерство и каждая ОВА имеют свои критерии для критически важных предприятий и собственную трактовку этих критериев. Также нет четко определенного периода, необходимого для рассмотрения заявок на критичность. Предприятия более месяца ждут получения статуса критичности. В то же время, решение о повторном подтверждении этого статуса иногда просто "зависают" в соответствующих структурах.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, что не так с бронированием фермеров.