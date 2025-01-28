Укр

Экономическое бронирование отменено, но есть нюанс. Почему "зависает" отсрочка от мобилизации

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бронирование от мобилизации критических предприятий натолкнулось на сложности
Бронирование от мобилизации критических предприятий натолкнулось на сложности. Фото Коллаж "Телеграфа"

Предприятия не знают, какой уровень зарплаты берут в основу при рассмотрении документов

Украинские власти отказались от идеи т.н. экономического бронирования, когда работник получает отсрочку от мобилизации, исходя из размера своей зарплаты. Однако, де-факто размер зарплаты для бронирования и признание предприятия критическим имеет значение.

При этом заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская жалуется "Телеграфу":

— На сегодняшний день Госстат не опубликовал статистику средней заработной платы за 2024 год, поэтому не понятно, какой уровень зарплаты будет взят за основу при рассмотрении документов? К тому же в январе 2025 года еще невозможно подать финансовую отчетность за 2024 год.

Больше читайте в публикации: "Особенности национального бронирования: что нас ждет с 1 марта и почему система работает со сбоями".

Еще один из основных критериев критичности — важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения нужд территориального громады.

— И самая большая проблема тут в процедуре определения критичности, — говорит Светлана Михайловская. – Каждое министерство и каждая ОВА имеют свои критерии для критически важных предприятий и собственную трактовку этих критериев. Также нет четко определенного периода, необходимого для рассмотрения заявок на критичность. Предприятия более месяца ждут получения статуса критичности. В то же время, решение о повторном подтверждении этого статуса иногда просто "зависают" в соответствующих структурах.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, что не так с бронированием фермеров.

Теги:
#Бронирование #Отсрочка от мобилизации #Экономическое бронирование