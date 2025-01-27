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Бронь не всегда спасет. Когда могут мобилизовать забронированного мужчину

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист объяснил, как сейчас происходит процесс бронирования

Работники предприятий, которые считаются важными для экономики или безопасности страны, имеют право на бронь от мобилизации. Однако в этом вопросе есть свои исключения.

Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина. Как пояснил эксперт, забронированными считаются работники, занимающие критически важные должности на предприятиях, обеспечивающих экономическую устойчивость или национальную безопасность.

Бронирование осуществляется на основе списков, утвержденных предприятием, и вносится в систему "Оберег".

Как происходит бронирование

Сегодня процесс бронирования стал более автоматизированным. По словам Лобунько:

  • Директор предприятия вносит данные о работнике в электронный кабинет "Дія".
  • Информация обрабатывается и бронирование подтверждается в течение 72 часов.
  • Работник считается официально забронированным после внесения данных в систему "Оберег".

Могут ли мобилизовать забронированного работника

Хотя забронированные работники имеют отсрочку от мобилизации, есть ситуации, когда этот статус может быть отменен:

  1. Смена статуса. Если работник больше не занимает критически важной должности, его могут мобилизовать.
  2. Нарушение процедуры. В случае выявления нарушений во время процесса бронирования его могут аннулировать, а работник будет подлежать мобилизации.

Юрист подчеркнул, что такие решения можно оспаривать в судебном порядке при наличии правильно оформленных документов.

"Важно наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов", — отметил Лобунько.

А также добавил: "Важно четко понимать процессы бронирования и снятия бронирования, чтобы защитить свои права и избежать недоразумений".

Ранее "Телеграф" писал, будут ли бронировать "ограниченно пригодных" мужчин, которые не пройдут ВВК в феврале. Согласно действующему законодательству все бронирования военнообязанных действуют до 28 февраля 2025 года.

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