Бронь не всегда спасет. Когда могут мобилизовать забронированного мужчину
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Юрист объяснил, как сейчас происходит процесс бронирования
Работники предприятий, которые считаются важными для экономики или безопасности страны, имеют право на бронь от мобилизации. Однако в этом вопросе есть свои исключения.
Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина. Как пояснил эксперт, забронированными считаются работники, занимающие критически важные должности на предприятиях, обеспечивающих экономическую устойчивость или национальную безопасность.
Бронирование осуществляется на основе списков, утвержденных предприятием, и вносится в систему "Оберег".
Как происходит бронирование
Сегодня процесс бронирования стал более автоматизированным. По словам Лобунько:
- Директор предприятия вносит данные о работнике в электронный кабинет "Дія".
- Информация обрабатывается и бронирование подтверждается в течение 72 часов.
- Работник считается официально забронированным после внесения данных в систему "Оберег".
Могут ли мобилизовать забронированного работника
Хотя забронированные работники имеют отсрочку от мобилизации, есть ситуации, когда этот статус может быть отменен:
- Смена статуса. Если работник больше не занимает критически важной должности, его могут мобилизовать.
- Нарушение процедуры. В случае выявления нарушений во время процесса бронирования его могут аннулировать, а работник будет подлежать мобилизации.
Юрист подчеркнул, что такие решения можно оспаривать в судебном порядке при наличии правильно оформленных документов.
"Важно наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов", — отметил Лобунько.
А также добавил: "Важно четко понимать процессы бронирования и снятия бронирования, чтобы защитить свои права и избежать недоразумений".
Ранее "Телеграф" писал, будут ли бронировать "ограниченно пригодных" мужчин, которые не пройдут ВВК в феврале. Согласно действующему законодательству все бронирования военнообязанных действуют до 28 февраля 2025 года.