Економічне бронювання скасували, але є нюанс. Чому "зависає" відстрочка від мобілізації

Підприємства не знають, який рівень зарплати беруть за основу при розгляді документів

Українська влада відмовилася від ідеї т.зв. економічного бронювання, коли працівник отримує відстрочку від мобілізації на основі розміру своєї зарплати. Однак де-факто розмір зарплати для бронювання і визнання підприємства критичним має значення.

При цьому заступниця директора Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська скаржиться "Телеграфу":

— На сьогодні Держстат не опублікував статистику середньої заробітної плати за 2024 рік, тому не зрозуміло, який рівень зарплати буде взято за основу при розгляді документів? До того ж, у січні 2025 року ще неможливо надати фінансову звітність за 2024 рік.

Більше читайте в публікації: "Особливості національного бронювання: що нас чекає з 1 березня і чому система працює зі збоями".

Ще один з основних критеріїв критичності — важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади.

— І найбільша проблема тут у процедурі визначення критичності, — каже Світлана Михайловська. – Кожне міністерство та кожна ОВА мають свої критерії для критично важливих підприємств і власне трактування цих критеріїв. Також нема чітко визначеного періоду, який необхідний для розгляду заявок на критичність. Підприємства понад місяць чекають на отримання статусу критичності. Водночас, рішення щодо повторного підтвердження цього статусу іноді просто "зависають" у відповідних структурах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, що не так із бронюванням фермерів.