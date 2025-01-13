Когда забронированным мужчинам нужно проходить ВВК

Юрист объяснил, когда людям с бронированием лучше самостоятельно обратиться в ТЦК

В марте прошлого года Верховная Рада приняла закон, который отменил статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Все граждане, имевшие этот статус, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля 2025 года.

Если состояние здоровья не изменилось, ВВК должна вынести решение о пригодности к службе в определенных военных подразделениях, таких как части обеспечения, учебные центры, медицинские подразделения и другие. Об этом на портале B2BConsult рассказал адвокат Дмитрий Дончак.

Адвокат отметил, что заключительными положениями закона установлено, что все граждане, признанные ранее "ограниченно пригодными" к службе, должны пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу. Однако закон не дает четкого ответа на вопрос, должны ли военнообязанные самостоятельно обращаться на ВВК, должны ли они ждать повестку от ТЦК .

"Из текста непонятно — должен ли военнообязанный сам, добровольно идти на повторную ВВК, или он должен ждать повестки из своего ТЦК, и только тогда идти на ВВК. Многие считают, что самому идти не нужно, потому что есть постановление КМУ № 560, где в пункте 63 указано, что военнообязанные, имеющие срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются", — отмечает юрист.

Согласно некоторым толкованиям, военнообязанный может не идти на повторный осмотр самостоятельно, ведь существует постановление Кабмина №560, запрещающее медосмотр тем, кто имеет отсрочку от призыва . Однако ТЦК настаивают, что граждане должны самостоятельно проходить ВВК для определения пригодности к службе.

Адвокат рекомендует военнообязанным, имеющим действительное бронирование от мобилизации, самостоятельно обратиться в ТЦК для прохождения медосмотра во избежание возможных проблем с продлением статуса.

"Учитывая, что сейчас у вас есть действительное бронирование, я рекомендовал бы самостоятельно явиться в ТЦК и пройти медосмотр. Чтобы потом не волноваться с продолжением этого статуса", — подчеркнул Дмитрий Дончак.

Ранее "Телеграф" писал, что есть два случая, при которых забронированные могут потерять свой статус уже в феврале. Определенная категория мужчин останется без брони, если предприятие потеряет статус критичности или не будет отвечать ему.