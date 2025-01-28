Изменения в бронировании с 1 марта: почему их введут и кто потеряет отсрочку

Предприятия должны позаботиться о перебронировании уже сейчас

До 28 февраля 2025 года в Украине будет действовать бронирование от мобилизации, выданное по "старым" правилам (до последнего изменения в постановлении Кабмина №76 от 27 января 2023 года). А уже с 1 марта вступают в силу новые правила, и это станет моментом истины для большинства предприятий, бронирующих своих сотрудников.

Член парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский объяснил "Телеграфу", что до 28 февраля предприятия должны подтвердить свою критичность по новой процедуре. Эта возможность у них есть, начиная с декабря.

Больше читайте в публикации: "Особенности национального бронирования: что нас ждет с 1 марта и почему система работает со сбоями".

— Этот срок более или менее приемлем. За это время можно успеть, — говорит нардеп Кисилевский. — Почему вообще возникла ситуация пересмотра критериев? Потому что были замечены случаи злоупотреблений. По старой системе предприятие демонстрировало соответствие критериям, а после того как получало критичность, у него либо аномально росло количество работников, либо уровень зарплаты работников внезапно снижался до минимальной зарплаты. Таких предприятий было не так много, но они были.

После 28 февраля произойдет либо перебронирование, о котором предприятия должны позаботиться уже сейчас, либо снятие отсрочок. Сколько украинских работников потеряют право на отсрочку — сказать трудно. Так, по словам директора департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко, сейчас в Украине около 20 тысяч "критических" предприятий и весной их станет меньше на "незначительное количество".

— Я не думаю, что новая система бронирования повлечет за собой существенные изменения в перечне предприятий, которые были критическими. Да, кто-то из-за несоответствия критериев отсеется, а кто-то наоборот может детенизироваться и бронировать работников, — отмечает Кисилевский.

Впрочем, какое-то количество бронирований, очевидно, все-таки "слетит". А это означает мобилизацию.

— Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. Но при этом нужно понимать, что эти люди уже имеются на радарах ТЦК. И если так, то огромная вероятность того, что эти люди будут дальше мобилизованы, — пояснил в комментарии "Телеграфу" член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко.

Напомним, "Телеграф" писал, когда забронированным мужчинам нужно проходить ВЛК.