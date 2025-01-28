Стоят на грани уничтожения. Что не так с бронированием фермеров

Получить статус критически важных могут только 15% с/х предприятий

Украинская система бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий оказалась крайне непрозрачной и несовершенной. Также много вопросов возникает к отраслевым критериям критичности, устанавливаемым министерствами и ОВА.

К примеру, по критериям Министерства аграрной политики, критическое предприятие в области сельского хозяйства должно обрабатывать не менее 500 гектаров земель с/х назначения. Для крупных агрохолдингов это не проблема, а вот для фермеров…

Больше читайте в публикации: "Особенности национального бронирования: что нас ждет с 1 марта и почему система работает со сбоями".

Почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич объясняет "Телеграфу", что подавляющее большинство фермерских хозяйств Украины (более 85%) имеют площадь до 120 гектаров.

— Это семейные фермерские хозяйства европейского типа. Теперь эти хозяйства даже не могут говорить о том, чтобы забронировать голову хозяйства или работников. То есть, условия выставлены одни, а реальная ситуация другая. И фермерские хозяйства сегодня поставлены в условия выживания, а может быть, и уничтожение до весны 2025 года. Мы идем в Европу, а Европа исключительно фермерская. Мы можем туда дойти, но уже без украинского фермера, — говорит агроэксперт..

На днях профильный комитет Верховной Рады обратился к правительству, чтобы снизить порог в 500 гектаров, однако отраслевые критерии остаются прежними.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда могут мобилизовать забронированного мужчину.