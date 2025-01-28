Зміни у бронюванні з 1 березня: чому їх запровадять і хто втратить відстрочку

Підприємства мають потурбуватися про перебронювання вже зараз

До 28 лютого 2025 року в Україні буде діяти бронювання від мобілізації, видане за "старими" правилами (до останньої зміни в постанові Кабміну №76 від 27 січня 2023 року). А вже з 1 березня набувають чинності нові правила, і це стане моментом істини для більшості підприємств, які бронюють своїх співробітників.

Член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив "Телеграфу", що до 28 лютого підприємства мають підтвердити свою критичність за новою процедурою. Ця можливість у них є, починаючи з грудня.

Більше читайте в публікації: "Особливості національного бронювання: що нас чекає з 1 березня і чому система працює зі збоями".

— Цей строк більш-менш прийнятний. За цей час можна встигнути, — каже нардеп Кисилевський. — Чому взагалі виникла ситуація перегляду критеріїв? Тому, що були помічені випадки зловживань. По старій системі підприємство демонструвало відповідність критеріям, а після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були.

Після 28 лютого відбудеться або ж перебронювання, про яке підприємства мають потурбуватися вже зараз, або ж зняття відстрочок. Скільки саме українських працівників втратять право на відстрочку — сказати важко. Так, за словами директора департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергія Сметанко, зараз в Україні близько 20 тисяч "критичних" підприємств і навесні їх стане менше на "незначну кількість".

— Я не думаю, що нова система бронювання спричинить суттєві зміни в переліку підприємств, які були критичними. Так, хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може детінізуватись і бронювати працівників, — зазначає Кисилевський.

Втім, якась кількість бронювань вочевидь, таки "злетить". А це означає мобілізацію.

— Я можу припустити, що якась кількість людей дійсно буде не заброньована. Але при цьому треба розуміти, що ці люди вже є на радарах ТЦК. І якщо так, то величезна вірогідність того, що ці люди будуть далі мобілізовані, — пояснив у коментарі "Телеграфу" член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, коли заброньованим чоловікам треба проходити ВЛК.