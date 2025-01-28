Мужчину могут мобилизовать несмотря на его обучение в университете. В каких случаях

Есть три основания, при которых отменяется отсрочка

Некоторые мужчины во время мобилизации в Украине могут получить отсрочку, в том числе студенты. Однако в определенных случаях их не "спасет" даже обучение в университете.

В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Но есть три категории соискателей образования, которые подлежат призыву во время военного положения, как сообщил "24 Канал".

По закону на отсрочку имеют право также аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Однако если лицо получает второе или третье высшее образование, или учится заочно, или на вечерней форме, то ему не предусмотрена отсрочка. Мобилизовать также могут тех, кто ранее проходил срочную службу или закончил военную кафедру.

Кроме того, с нового учебного года вводится базовая общевойсковая подготовка. Если студенты не сдадут экзамен по этому предмету, то их могут отчислить, а, следовательно, есть высокая вероятность мобилизации.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации как студент, лицу нужно прийти в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как студенту получить отсрочку от мобилизации в 2025 году.