Почему "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти повторную ВВК

Вероятно, срок могут продлить

В Украине заканчивается период повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для лиц со статусом "ограниченно пригодный". До 4 февраля 2025 года все военнообязанные, ранее имевшие этот статус, должны обновить свои медицинские данные.

В противном случае им могут грозить штрафные санкции. Об этом пишет РБК-Украина.

Процедура пересмотра пригодности началась после изменений в законодательстве, принятых весной 2024 года. Ранее в Украине действовали статусы "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время", однако их отменили. Поэтому людям с такими статусами необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование, которое организуют территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Чтобы пройти ВВК, военнообязанные должны получить направление в ТЦК и СП по вызову или при самостоятельном обращении.

Несмотря на установленный крайний срок 4 февраля, не исключено, что его могут продлить. Однако пока официальные решения по этому поводу не приняты.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщала, что "ограниченно пригодным" могут дать еще три месяца для прохождения ВВК.

В частности, в настоящее время зафиксирована:

огромное количество людей для прохождения медкомиссии (более 1 млн человек);

необходимость выписки местными ТЦК направления для начала прохождения ВВК, без которого невозможно пройти медосмотр у врачей, а для этого тоже следует отстоять очередь.

Чтобы решить этот вопрос, офис президента совместно с правительством подготовил два решения, которые должны быть приняты правительством и парламентом.

Ранее "Телеграф" писал, может ли "ограниченно пригодный" мужчина пройти ВВК за один день. В Министерстве обороны отмечают, что в случае непрохождения ВВК электронный военно-учетный документ в системе "Резерв+" останется без изменений, однако рисковать не стоит.