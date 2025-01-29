Благотворители без американских денег. Что означает остановка USAID на самом деле и кого зацепило

От помощи зависят многие локальные украинские инициативы

В Украине приостанавливается ряд проектов, финансируемых Соединенными Штатами в рамках помощи от USAID. В соцсетях Linkedin, Instagram и Facebook появилась волна прощальных объявлений о закрытии инициатив или самостоятельных попытках собрать средства в Украине.

Это сопровождается саркастическими шутками другой части аудитории о "грантоедах" с утверждениями о завышенных зарплатах.

"Телеграф" знакомит с яркими проектами, получавшими помощь от США, и интересуется перспективами.

Безумные дни для USAID и помощи США

Неделя после инаугурации президента США Дональда Трампа перевернула с ног на голову международную помощь США. В частности, произошли следующие пертурбации:

США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где были крупнейшим источником финансирования;

вышли из Парижского климатического соглашения;

объявили 90-дневную паузу в международной помощи. Это подкрепляется приказом о прекращении работы для USAID.

USAID – это Агентство по международному развитию США, которое выделяет деньги на помощь другим странам.Пауза в помощи сейчас касается всего мира.

Незадолго до инаугурации некоторые коммуникационщики сети USAID получили внутреннее распоряжение из Вашингтона сохранять тишину на фоне смены руководства, пишет Devex. Указание не говорить сопровождает эту "новую эру немногословной осторожности и внутренней сосредоточенности", пишет портал.

Уже в эту субботу сотрудники USAID получили еще одну памятку с дополнительными указаниями относительно замораживания помощи. Пауза означает полную остановку финансирования и то, что каждая программа будет тщательно проверена. В рамках этого контроля Госдеп США разработает стандарты проверки, чтобы гарантировать, что иностранная помощь согласуется с программой внешней политики Дональда Трампа. Затем это приведет к принятию решений относительно продолжения, изменения или завершения программ.

Сейчас якобы исключением из этой паузы является только экстренная гуманитарная продовольственная помощь.

Уже появились первые случаи размораживания проектов USAID — в частности, 26 января в Бангладеш разморозили инициативы, направленные на поддержку беженцев рохинджа.

Какие проекты есть в Украине

В Украине USAID выделяет средства на проекты в таких сферах, как:

поддержка энергетики (например, проект SPARC, который закупает срочно необходимые средства в ответ на чрезвычайные ситуации в энергетике),

восстановление инфраструктуры,

медицинская помощь,

поддержка сельского хозяйства (в том числе гранты для мелких фермеров на развитие их бизнесов),

реформирование государственных предприятий,

образование,

другая гуманитарная помощь.

С 24 февраля 2022 года USAID выделил Украине 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, 5 миллиардов долларов помощи направлены на развитие и 30 миллиардов долларов выделены в форме прямой бюджетной поддержки.

Ветеранский хаб в Виннице: Кто уже сам просит о помощи

Украинские общественные и благотворительные организации начали получать от американских доноров письма с требованием приостановить проекты в связи с распоряжением Трампа о переоценке и переориентации помощи США.

Одним из самых ярких получателей такой помощи является Veteran Hub в Виннице, приостановивший деятельность на неопределенный период. Это — один филиал целой сети хабов поддержки для воинов и их близких в Украине. Хаб является центром сообщества, где предоставлялись услуги ветеранам, ветеранкам, членам их семей, семьям погибших, пропавших без вести, пленных.

Винницкий Хаб существовал с 2020 года и весь этот период был на американском финансировании в рамках нескольких программ, пояснила "Телеграфу" соучредительница Veteran Hub Ивона Костина. Партнером Хаба выступала международная некоммерческая организация IREX, в свою очередь тоже получающая финансовую помощь от США.

"Также была приостановлена наша линия поддержки, которая финансировалась из американских источников. Это телефонная линия, на которой можно было получить услуги психологической и юридической поддержки, менеджмент-поддержку общую, карьерные консультации. За последние месяцы линия ежемесячно прорабатывала 1300 обращений. Уже за последние несколько дней у нас более 150 пропущенных звонков, которые мы видим в системе, но на которые сейчас не можем отвечать, потому что команда не получает оплаты", — рассказывает Костина.

Соучредительница объяснила такую резкую остановку работы особенностями грантов. Ведь с 24 января поступил запрет использовать даже те средства доноров, которые уже есть на счете. То есть сейчас можно также закрывать финансовые обязательства за период до 24 января, но создавать новые — нет.

Линия поддержки и филиал в Виннице нуждаются в финансировании в 2,5 млн гривен ежемесячно. 80% уходят на предоставление услуг и 20% на коммуникацию и управление работой команды. Часть офисов в других городах продолжают работать, потому что у них есть другие доноры.

Остановился также ряд исследований и активностей, которые должны были происходить в эти периоды. Однако это оказывает меньшее влияние на организацию, чем остановка сервисов. Потому что сервисы были фундаментом деятельности.

Veteran Hub одним из первых сообщил о приостановке работы и сразу попросил бизнес о поддержке.

"Это ненормально, когда звонят на линию поддержки и в ответ слышат, извините, мы сейчас не можем принять звонок, нас нет на месте, мы не можем сказать, когда мы с вами свяжемся. Нам нужно было уведомить клиентов. Мы понимали, что пост получит большое внимание и это наша возможность обратиться к украинскому бизнесу, что мы и сделали. То есть целью нашего первоначального обращения никоим образом не был сбор донатов. Мы по-прежнему убеждены, что донаты должны в первую очередь направляться на военные нужды, мы не хотим конкурировать с этим направлением фандрейзинга в Украине", — пояснила Костина.

Но в то же время Хаб получил часть частных взносов от людей и уже договорился с представителями бизнеса.

"За последних двое суток нам удалось подтвердить финансирование линии поддержки на два месяца… Мы дальше находимся в поиске, потому что в целом мы ищем по меньшей мере на три месяца работы Винницкого хаба и линии поддержки", — рассказывает Костина.

Существование проектов украинского общественного сектора без западной помощи будет очень большим вызовом. Ведь самоокупаемость благотворительности в Украине в рамках украинского законодательства почти невозможна.

"Со всем тем наша организация создавалась до того, как получила американское финансирование. Мы брали на себя ответственность прежде всего нашим клиентам. Поэтому мы чувствуем ответственность за наших клиентов. Независимо от того, как долго будет продолжаться аудит, будет ли он быстрее или медленнее озвученных публично сроков, независимо от каких результатов он приведет, наша ответственность сейчас — сделать непрерывность услуг и найти альтернативные источники финансирование. А дальше по результатам аудита увидим, какой будет судьба американского финансирования в нашей структуре", — рассказывает соучредитель хаба.

Поэтому задачей хаба она назвала попытаться приобщить новых партнеров, которые бы его застраховали и помогли продолжать деятельность. Важно не потерять команду, которую много лет отобрали, учили и где выстраивали все процессы.

"Для нас это самая большая ценность, это люди, которые делают эту работу, их мы пытаемся сейчас сохранить в первую очередь", — подытожила Костина.

Кроме винницкого Ветеранского Хаба об остановке некоторых проектов рассказали другие представители общественного сектора. Так, ОО "Свободный Выбор" остановил проект по психологической поддержке ветеранов.

Удар по медиа

Для многих независимых медиа в Украине гранты были основой финансирования и заморозка помощи на них сказалась, рассказывает "Телеграфу" редактор Кропивницкого информационного портала "Гречка" Анастасия Дзюбак.

"Гречка" предоставляет свой эксклюзивный контент бесплатно для читателей, публикует репортажи и аналитику о Кировоградской области, проверяет информацию и опровергает фейки. Издание покрывало из грантов 70% своих расходов, остальные средства приносила реклама. Сейчас издание не может трогать даже средства, которые уже поступили на счет от доноров. Поэтому Анастасия Дзюбак открыла банку и объявила сбор на качественную независимую журналистику.

Редактор Кропивницкого сайта Гречко открыла банку для поддержки редакции

"Последние три года команда состоит из четырех-шести человек в зависимости от имеющихся проектов и возможности оплаты. И они делают все, чтобы на сайте выходили материалы, полностью отвечающие стандартам журналистики и отвечающие потребностям аудитории. Особенность в том, что, кроме новостей, мы создаем репортажи, аналитику, касающуюся как Кировоградской области, так и общеукраинских явлений, адаптируя их к местной специфике. Наши тексты действительно качественные, это признают коллеги. Например, два текста нашей журналистки Ирины Требунских в прошлом году попали в финал конкурса "Честь профессии", — рассказывает редактор.

По ее мнению, если процесс с аудитом затянется и ситуация не ограничится 90 днями, многие медиа просто начнут сворачивать работу.

"Вместо уникальных новостей сначала будут переписаные пресс-релизы, а потом и вовсе закрытие. И если это произойдет как массовое явление по стране, то это очень плохо для индустрии в целом, ведь появится поле для распространения пропаганды без противодействия", — подытожила Дзюбак.

Совладелица черкасского сайта 18000 призвала приобщаться к клубу донаторов.

Последствия от заморозки грантовых средств могут ощутить и такие специализированные и региональные медиа как Bihus info (яркие расследования о схемах коррупционеров ), "Слідство.інфо", "Детектор медиа", Ukraїner, Черкасские 18000, Херсонский "МОСТ" (основан Катериной Гандзюк), NGL Media та много других.

В настоящее время в соцсетях команды таких медиа призывают украинцев поддерживать качественную журналистику донатами. В частности, hromadske сообщило, что часть проектов, которые оно реализует благодаря грантам, временно приостанавливаются. Медиа попросило о поддержке.

Институт массовой информации подытожил, что в Украине USAID поддерживало сотни различных медийных проектов, особенно с начала полномасштабного вторжения. Это позволило им отстаивать общественно важные изменения, предоставлять информационную, психологическую и другую помощь пострадавшим, раскрывать коррупционные схемы, рассказывать истории украинцев из прифронтовых и отдаленных регионов.

Кто еще пострадал

Как отмечалось ранее, USAID выделяло средства для разных сфер и направлений. Например, в Черновцах из-за приостановки финансирования под угрозой проект по модернизации котельных, втрамках которого планировали приобрести для города четыре когенерационных установки.

Также остановка финансирования от USAID оставила без средств примерно треть всех проектов в сфере GovTech, пишет DOU. В компании Kitsoft, разрабатывающей и внедряющей цифровые технологии для государственных органов, прогнозируют замедление цифровой трансформации страны. Частично компании будут вынуждены переориентироваться.

USAID оказывала поддержку украинским агропроизводителям и помогала с предоставлением зерновых рукавов для хранения урожая и вагонов для его вывоза. Финансировала построение и модернизацию пограничной инфраструктуры, новых перерабатывающих предприятий. Latifundist пишет, что одна из зернотрейдинговых компаний ожидала выиграть грант на закупку оборудования, но менеджеры USAID сообщили о приостановке.

Еще один переработчик выиграл грант на расширение мощностей и получил первый транш. Но ему сказали, что финансирование приостановлено.

Основатель и директор компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук говорит, что никаких официальных разъяснений от USAID по остановке финансирования не поступало.

В то же время, есть и сторонники аудита проектов USAID. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что поддерживает приостановку всех проектов USAID и их аудит новым правительством США

Украинский депутат высказал критику в адресс некоторых проектов, финансируемых за счет средств американских налогоплательщиков, таких как:

YouTube ток-шоу под названием "Эбаут",

Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в выбранных городах Украины (Создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом").

Общественная организация "Изменения", также известная как Don’t Take Fake, DTF.

Поддержка НГО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Ковальстве" Создана мурал в "Дворике на Ковальской".

Поддержка компании Film UA в производстве документального фильма под названием "Тесто".

Поддержать Владимира Дантеса в создании реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и освобожденных недавно районах.

Выпущена первая серия проекта "КолледжCheck".

Выпущен второй сезон проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".

Тот же Заблоцкий после бурной реакции в соцсети позже объяснил свою позицию : "Я обеими руками за поддержку Госдепом здравоохранения, образования, культуры, независимых медиа, энергетики, ветеранов, антикоррупционных организаций и кинопроизводства".

Всего что реально (!) нужно и работает, и на что в нашем бюджете нет и в ближайшее время очевидно не будет денег. Я абсолютно отдаю себе отчет в важности этой помощи и другой позиции у адекватного человека быть не может в принципе. Мой призыв – прозрачность и эффективное использование этих средств.

Но пока в этих программах есть токсичные вещи, до тех пор под угрозой любые затраты. Чтобы донор продолжил все полезные программы, мы должны убрать лишнее и оставить правильное…".

Напомним, "Телеграф" объяснял взгляд администрации Дональда Трампа на то, почему остановили все программы помощи. В Белом доме говорят, что администрация Байдена "трачкала деньги как пьяные матросы".