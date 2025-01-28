"Тратили деньги, как пьяные матросы": у Трампа объяснили, почему остановили все программы помощи

Часть программ может быть восстановлена после пересмотра

В администрации нового президента США Дональда Трампа прокомментировали вопрос приостановки программ внешней помощи. Там намекнули, что все это время средства шли не туда, куда нужно.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 28 января. Ее выступление показывал Sky News.

"За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране", — сказала она.

По ее словам, в настоящее время идет пересмотр программ по финансированию, а для новой администрации важно обеспечить учет каждого цента.

"Так что же означает эта пауза? Это значит, что больше не будут финансировать трансгендеризм и экстремизм в нашей федеральной бюрократии и агентствах", — сказала Ливитт.

В качестве примера она навела программу по закупке презервативов для Сектора Газы на 50 миллионов долларов, которую уже было остановлено и отменено.

Спикер Трампа добавила, что сейчас проводится анализ траты бюджетных средств, после которых часть программ будет восстановлена, но только если они соответствуют целям нового президента.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне сообщили, что Украина не попадает под приостановку программ финансирования. Это связано с тем, что Трамп захотел проверить программы развития, а не военной помощи.