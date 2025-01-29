Благодійники без американських грошей. Що означає зупинка USAID насправді і кого зачепило

Від допомоги залежать багато локальних українських ініціатив

В Україні призупиняється ряд проєктів, які фінансували Сполучені Штати в рамках допомоги від USAID. У соцмережах Linkedin, Instagram та Facebook пішла хвиля оголошень-прощань про закриття ініціатив чи самостійні спроби зібрати кошти в Україні.

Це супроводжується саркастичними жартами іншої частини аудиторії про "грантоїдів" з великими зарплатами, які тепер залишаться без грошей.

"Телеграф" знайомить із яскравими проєктами, що отримували допомогу від США, та цікавиться перспективами.

Шалені дні для USAID і допомоги США

Тиждень після інавгурації президента США Дональда Трампа перевернув з ніг на голову міжнародну допомогу Сполучених Штатів. Зокрема, відбулися такі пертурбації:

США вийшли зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), де були найбільшим джерелом фінансування;

вийшли з Паризької кліматичної угоди;

оголосили 90-денну паузу у міжнародній допомозі. Це підкріплюється наказом припинення роботи для USAID.

USAID — це Агентство з міжнародного розвитку США, яке виділяє гроші на допомогу іншим країнам. Пауза в допомозі зараз стосується всього світу.

Незадовго до інавгурації деякі комунікаційники мережі USAID отримали внутрішнє розпорядження з Вашингтона зберігати тишу на тлі зміни керівництва, пише Devex. Вказівка не говорити супроводжує цю "нову еру небагатослівної обережності та внутрішньої зосередженості", пише портал.

Вже в цю суботу співробітники USAID отримали ще одну пам’ятку з додатковими вказівками щодо заморожування допомоги. Пауза означає повну зупинку фінансування і те, що кожна програма буде ретельно перевірена. У рамках цього контролю Держдеп США розробить стандарти перевірки, щоб гарантувати, що іноземна допомога узгоджується з програмою зовнішньої політики Дональда Трампа. Потім це призведе до прийняття рішень щодо продовження, зміни чи завершення програм.

Зараз нібито винятками з цієї паузи є лише екстрена гуманітарна продовольча допомога.

Вже з’явилися перші випадки у розмороженні проєктів USAID — зокрема, 26 січня у Бангладеші розморозили ініціативи, спрямовані на підтримку біженців рохінджа.

Які проєкти є в Україні

В Україні USAID виділяє кошти на проєкти у таких сферах, як:

підтримка енергетики (як-от, проєкт SPARC, що купує терміново необхідні засоби у відповідь на надзвичайні ситуації в енергетиці),

відбудова інфраструктури,

медична допомога,

підтримка сільського господарства (в тому числі гранти для дрібних фермерів на розвиток їхніх бізнесів),

реформування державних підприємств,

освіта,

інша гуманітарна допомога.

Від 24 лютого 2022 року USAID виділив Україні 2,6 мільярди доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів допомоги спрямовані на розвиток і 30 мільярдів доларів виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Ветеранський хаб у Вінниці: Хто вже сам просить про допомогу

Українські громадські та благодійні організації почали отримувати від донорів листи з вимогою призупинити проєкти у зв'язку з розпорядженням Трампа щодо переоцінки та переорієнтації допомоги США.

Одним із найяскравіших отримувачів такої допомоги є Veteran Hub у Вінниці, який призупинив діяльність на невизначений період. Це — одна філія цілої мережі хабів підтримки для воїнів і їхніх близьких в Україні. Хаб є центром спільноти, де надавалися послуги ветеранам, ветеранкам, членам їхніх сімей, сім’ям загиблих, зниклих безвісти, полонених.

Вінницький хаб існував з 2020 року та весь цей період був на американському фінансуванні в межах декількох програм, пояснила "Телеграфу" співзасновниця Veteran Hub Івона Костина. Партнером хабу виступала міжнародна некомерційна організація IREX, що своєю чергою теж отримує фінансову допомогу від США.

"Також була призупинена наша лінія підтримки, яка фінансувалася з американських джерел. Це телефонна лінія, на якій можна було отримати послуги психологічної і юридичної підтримки, менеджмент-підтримку загальну, кар'єрні консультації. За останні місяці лінія щомісяця опрацьовувала 1300 звернень. Вже за останні декілька днів у нас понад 150 пропущених дзвінків, які ми бачимо в системі, але на які зараз не маємо спроможності реагувати, тому що команда не отримує оплати", — розповідає Костина.

Співзасновниця пояснила таку різку зупинку роботи особливостями грантів. Адже з 24 січня надійшла заборона використовувати навіть ті кошти донорів, які вже є на рахунку. Тобто зараз можна також закривати фінансові зобов’язання за період до 24 січня, але створювати нові — ні.

Лінія підтримки та філія у Вінниці потребують фінансування у 2,5 млн гривень щомісяця. 80% йдуть на надання послуг і 20% на комунікацію та управління роботою команди. Частина офісів в інших містах продовжують працювати, бо мають інших донорів.

Зупинилася також низка досліджень і активностей, які мали відбуватися в ці періоди. Однак це має менший вплив на організацію, аніж зупинка сервісів. Бо сервіси були фундаментом діяльності.

Veteran Hub одним із перших повідомив про призупинення роботи та одразу попросив бізнес про підтримку.

"Це ненормально, коли дзвонять на лінію підтримки і у відповідь чують, пробачте, ми зараз не можемо прийняти дзвінок, нас немає на місці, ми не можемо сказати, коли саме ми з вами зв'яжемось. Нам потрібно було повідомити клієнтів. Ми розуміли, що допис буде отримувати велику кількість уваги і це наша нагода звернутися до українського бізнесу, що ми і зробили. Тобто мета нашого початкового звернення ніяким чином не була збором донатів. Ми і надалі переконані, що донати мають передусім йти на військові потреби, ми не хочемо конкурувати з цією траєкторією фандрейзингу в Україні", — пояснила Костина.

Але водночас хаб отримав частину приватних внесків від людей та вже домовився з представниками бізнесу.

"За останні дві доби нам вдалося підтвердити фінансування лінії підтримки на два місяці… Ми далі знаходимося в пошуку, тому що загалом ми шукаємо щонайменше на три місяці роботи Вінницького хабу та лінії підтримки", — розповідає Костина.

Існування проєктів українського громадського сектору без західної допомоги буде дуже великим викликом. Адже самоокупність благодійності в Україні в межах українського законодавства є майже неможливою.

"З усім тим наша організація створювалася до того, як отримала американське фінансування. Ми брали на себе відповідальність передусім перед нашими клієнтами, і ми є тими, хто в кінцевому вигляді несе цю відповідальність. Тому незалежно від того, як довго триватиме аудит, чи буде він швидшим, чи повільнішим за озвучені публічно строки, незалежно до яких результатів він призведе, наша відповідальність зараз — зробити безперервність послуг і знайти альтернативні джерела фінансування. А далі за результатами аудиту побачимо, якою буде доля американського фінансування загалом в нашій структурі", — розповідає співзасновниця хабу.

Тому задачею хабу вона вважає спробу долучити нових партнерів, які б його застрахували і допомогли продовжувати діяльність. Важливо не втратити команду, яку багато років відбирали, навчали, та де вибудовували всі процеси.

"Для нас найбільша цінність — люди, які роблять цю роботу, їх ми намагаємося зараз зберегти в першу чергу", — підсумувала Костина.

Окрім вінницького Ветеранського хабу, про зупинку деяких проєктів розповіли інші представники громадського сектору. Так, ГО "Вільний Вибір" зупинив проєкт із психологічної підтримки ветеранів.

Удар по медіа

Для багатьох незалежних медіа в Україні гранти були основою фінансування і замороження допомоги на них позначилася, розповідає "Телеграфу" редакторка Кропивницького інформаційного порталу "Гречка" Анастасія Дзюбак.

"Гречка" надає свій ексклюзивний контент безкоштовно для читачів, публікує репортажі та аналітику про Кіровоградську область, перевіряє інформацію та спростовує фейки. Видання покривало з грантів 70% своїх витрат, решту коштів приносила реклама. Зараз видання не може чіпати навіть ті кошти, які вже надійшли на рахунок від донорів. Тому Анастасія Дзюбак відкрила банку та оголосила збір на якісну незалежну журналістику.

Редакторка Кропивницького сайту Гречка відкрила банку для підтримки редакції

"Останні три роки команда складається з чотирьох-шести людей залежно від наявних проєктів і можливості оплати. І вони роблять усе, щоб на сайті виходили матеріали, які цілком відповідають стандартам журналістики та відповідають потребам аудиторії. Особливість у тому, що, окрім новин, ми створюємо репортажі, аналітику, що стосується як Кіровоградської області, так і загальноукраїнських явищ, перекладаючи це на місцевий контекст. Наші тексти дійсно якісні, це визнають колеги. Наприклад, два тексти нашої журналістки Ірини Требунських потрапили тогоріч у фінал "Честі професії", — розповідає редакторка.

За її словами, якщо процес з аудитом затягнеться і ситуація не обмежиться 90 днями, багато медіа просто почнуть згортати роботу.

"Замість унікальних новин спершу будуть переписані пресрелізи, а потім просто закриття. І якщо це відбудеться як масове явище по країні, то це дуже зле для індустрії загалом, адже з'явитьcя поле для поширення пропаганди без жодної протидії", — підсумувала Дзюбак.

Співвласниця черкаського сайту 18000 закликала долучатися до клубу донаторів

Наслідки від заморозки грантових коштів можуть відчути і такі спеціалізовані та регіональні медіа як Bihus info (показують яскраві серіали про схеми корупціонерів), Слідство.інфо, Детектор медіа, Ukraїner, Черкаські 18000, Херсонський "МОСТ" (заснований Катериною Гандзюк), NGL Media та багато інших.

Зараз у соцмережах команди таких медіа закликають українців підтримувати якісну журналістику донатами. Зокрема, Hromadske повідомило, що частина проектів, які воно реалізує завдяки грантам, тимчасово зупиняються. Медіа попросило про підтримку.

Інститут масової інформації підсумував, що в Україні USAID підтримувало сотні різноманітних медійних проєктів, а надто з початку повномасштабного вторгнення. Це дозволило їм адвокатувати суспільно важливі зміни, надавати інформаційну, психологічну та інші види допомоги постраждалим, розкривати корупційні схеми, розповідати історії українців з прифронтових і віддалених регіонів.

Хто ще постраждав

Як зазначалося раніше, USAID виділяло кошти для різних сфер і напрямків. І, наприклад, у Чернівцях через призупинення фінансування під загрозою проєкт, за яким планували придбати для міста чотири когенераційні установки для котелень.

Також зупинка фінансування від USAID залишила без коштів приблизно третину від усіх проєктів у сфері GovTech, пише DOU. У компанії, що розробляє та впроваджує цифрові технології для державних органів Kitsoft прогнозують уповільнення цифрової трансформації країни. Частково компанії будуть змушені переорієнтуватися.

USAID також є партнером для українських агровиробників та допомагала із наданням зернових рукавів для зберігання врожаю та вагонів для його вивезення. Фінансувала побудову й модернізацію прикордонної інфраструктури, нових переробних підприємств та. Latifundist пише, що одна із зернотрейдингових компаній очікувала виграти грант на закупівлю обладнання, але менеджери USAID повідомили про призупинку.

Ще один переробник виграв грант на розширення потужностей і отримав перший транш. Але йому сказали, що фінансування призупинене.

Засновник і директор компанії "Агріко Україна" Микола Гордійчук говорить, що ніяких офіційних роз'яснень від USAID щодо зупинки фінансування не надходило.

Водночас є й прихильники аудиту проєктів USAID. Народний депутат України від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що підтримує призупинення всіх проєктів USAID та їх аудит новим урядом США.

Український депутат вважає нераціональною витрату коштів американських платників податків на такі проєкти як:

YouTube ток-шоу під назвою "Ебаут"

Підтримка музичного гурту TVORCHI у створенні пісні та виступах на концертах у вибраних містах України (Створено та розповсюджено 1 музичну композицію "Разом".

Громадська організація "Зміни", також відома як Don't Take Fake (DTF)

Підтримка НГО "CUKR" у проведенні серії культурних подій протягом літнього сезону в "Дворику на Кузнечній" Створено мурал у "Дворику на Кузнечній".

Підтримка компанії Film UA у виробництві документального фільму під назвою "Тісто". Дослідження, вступні зустрічі з командою творців телесеріалу, поїздка до Відня.

Підтримати Володимира Дантеса у створенні реаліті-шоу про відновлення культурних просторів у прифронтових населених пунктах та нещодавно звільнених районах.

Випущено першу серію проекту "КоледжCheck".

Випущено другий сезон проекту "Українські палаци. Золота доба".

Той же Заблоцький після бурхливої реакції у соцмережі пізніше пояснив свою позицію: "Я обома руками за підтримку Держдепом охорони здоровʼя, освіти, культури, незалежних медіа, енергетики, ветеранів, антикорупційних організацій та кіновиробництва.

Усього, що реально (!) потрібне і працює, і на що в нашому бюджеті немає й найближчим часом очевидно не буде грошей. Я абсолютно усвідомлюю важливість цієї допомоги і іншої позиції в адекватної людини бути не може в принципі. Мій заклик — прозорість та ефективне використання цих коштів.

Але поки в цих програмах є токсичні речі, доти під загрозою будь-які витрати. Аби донор продовжив всі корисні програми ми повинні прибрати зайве і лишити правильне…".

Нагадаємо, "Телеграф" пояснював погляд адміністрації Дональда Трампа на те, чому зупинили всі програми допомоги. У Білому домі кажуть, що адміністрація Байдена "тринькала гроші як п’яні матроси".