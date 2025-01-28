Еще одна европейская страна пообещала ответить на угрозы Трампа насчет Гренландии

Копенгаген собирает союзников в борьбе против США

Во вторник, 28 января, Франция обсудила с Данией вопрос отправки войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

Париж придет Дании на помощь, если та об этом попросит. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Politico.

Утром во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Берлин и Париж, где встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

В интервью французскому радио Sud Radio Барро заявил, что Франция "начала обсуждать (развертывание войск – ред) с Данией", но что "Дания не желает" продолжать реализацию этой идеи.

Комментарии Барро прозвучали в то время, когда Фредериксен совершала краткосрочный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там, — сказал он. — Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад… никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы".

Барро также сообщил, что в ходе встречи министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень решительную поддержку" Копенгагену и "готовы рассмотреть" отправку войск в случае необходимости.

В то же время министр иностранных дел Франции заявил, что не верит в то, что США вторгнутся в Гренландию. "Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", — сказал он.

Ранее глава Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер заявил о целесообразности размещения солдат Евросоюза в Гренландии. Это стало его реакцией на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести эту автономную территорию, входящую в состав Дании.