Старейшее кладбище Киева реставрируют без документов? Активисты бьют тревогу (фото)

Уже появился фундамент из бетона

На Байковом кладбище Киева сносят историческое ограждение, которое является достоянием культурного наследия Украины. При этом никаких документов на строительство нет.

Об этом сообщил памятникохранник Дмитрий Перов. По его словам, на месте работ нет даже паспорта объекта.

Известно, что на Байковом кладбище историческое ограждение заменяют новым из кирпича. Эти работы обосновывают якобы необходимостью, ведь старый забор частично разрушен. Но на отдельных участках возникли монолитно-каркасные конструкции.

"Работы объясняют необходимостью постройки подпорных стен на местах оползня. Насколько я помню с обучения на географическом факультете — оползень происходит по экспозиции склона, а не по всему периметру, но это такое, детали", — пишет Перов.

Перов добавляет, что вдоль улицы Николая Гринченко за металлическим забором обустроили строительную площадку. Он частично выходит на тротуар. Уже появился фундамент и бетонный монолит, указывающий на капитальное сооружение.

В то же время объект не имеет паспорта, информационных указателей о работах, разрешительной документации и данных об ответственных лицах. Но, по словам Владимира Бондаренко, этот участок отведен на фирму "ИДЕАЛ СТАР БУД". Владелец — Кристина Прокопова, она дочь Игоря Прокопова, который был главой Укртрансгаза.

Заметим, что Байковое кладбище – памятник истории и культуры, один из старейших некрополей, сохранившийся в Киеве. Первые захоронения на кладбище были в 1834 году. Здесь похоронены Михаил Грушевский, Николай Михновский, Леся Украинка, Елена Пчилка, Остап Вишня, Владимир Сосюра, Николай Лысенко.

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