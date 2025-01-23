Современные козаки покоятся рядом с казаками из истории и легенд. В Одесской области есть уникальное кладбище защитников (фото)

Исторические надгробия не всегда были на этом месте

В Одесской области возле села Сычавка расположено уникальное военное кладбище. Здесь рядом с могилами современных защитников Украины стоят старинные козацкие кресты XVIII-XIX веков. Покрытые лишайниками и следами времени, они создают символический караул над могилами погибших военных.

Общественная организация "Украина Инкогнита" приступит к исследованию этого некрополя и будет готовить документы для придания ему статуса объекта культурного наследия. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Исторические надгробия не всегда были на этом месте. Их перенесли сюда из соседнего села из-за угрозы разрушения. Старинное кладбище в селе Григоровка частично разрушило обрушение речной террасы Малого Аджалицкого лимана. Кроме того, территория оказалась в зоне Одесского Припортового завода. Поэтому в 2010 году произошло перезахоронение козачьих могил.

Первые современные военные захоронения на этом кладбище появились еще в 2014 году. С тех пор количество сине-желтых флагов на могилах значительно выросло. С начала полномасштабного вторжения здесь появились целые мемориальные участки.

Команда исследователей планирует создать 3D-модели самых ценных надгробий и подготовить документы для внесения кладбища в список объектов культурного наследия. Материалы передадут Департаменту культуры Одесской ОГА.

Экспедиция также будет исследовать другие древние некрополи Южновской и соседних общин.

Справка: ОО "Украина Инкогнита" – единственная организация в Украине, которая системно занимается учетом старинных некрополей. В базе данных организации уже более 870 исторических кладбищ.

Также организация создает цифровые копии объектов культурного наследия, включая церкви Спаса на Берестове – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. ОО "Украина Инкогнита" регулярно проводит экспедиции малоизвестными регионами Украины и организовывает толоки по упорядочению старинных кладбищ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области размыло старинное кладбище. Гробы торчат прямо из обрыва.