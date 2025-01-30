Могут ли мобилизовать с сахарным диабетом 2-го типа
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Диагноз следует подтвердить на медкомиссии
Несмотря на общую мобилизацию в Украине, есть категории граждан, которые не подлежат призыву из-за состояния здоровья. Законодательство регулирует список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки военной от службы.
В частности, речь идет о военнообязанных, имеющих серьезные заболевания эндокринной системы или нарушения метаболизма. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, в армию не берут мужчин с болезнями, имеющими значительные нарушения функций организма:
- болезни щитовидной железы – серьезные нарушения функционирования щитовидной железы могут стать основанием для отсрочки;
- сахарный диабет всех типов – люди с диабетом, влияющим на общее состояние здоровья, освобождаются от призыва.
Также не подлежат мобилизации граждане, имеющие:
- нарушение функций других эндокринных желез — любые серьезные заболевания, затрагивающие другие эндокринные органы;
- нарушение обмена веществ – это касается, в частности, всех типов ожирения, сопровождающихся значительными функциональными нарушениями.
Следует отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.
Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с серьезными нарушениями работы почек и мочеполовой системы. Основанием для освобождения от призыва могут стать следующие болезни:
- почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках), киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.
Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.
Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские выводы должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.