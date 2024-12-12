Мобилизируют ли мужчину без зубов или с больными деснами

Некоторые болезни не освобождают от призыва

В 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военной службы. Вместе с этим многие военнообязанные мужчины стали полностью пригодными.

Это касается и людей с больными зубами и деснами. Список заболеваний, с которыми граждане подлежат мобилизации регламентирует приказ Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Мужчину признают полностью пригодным при наличии таких болезней и состояний:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд при невозможности замены их несъемными протезами.

Также берут в армию людей, имеющих:

множественный осложненный кариес зубов;

пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Напоминаем, что геморрой не является основанием для освобождения от мобилизации. Ранее мужчины, у которых был этот недуг, считались "ограниченно пригодными", однако с 4 мая 2024 года в Украине статус отменили. То есть мужчины с геморроем могут признать пригодным или пригодным к военной службе с определенными ограничениями. Всё зависит от формы и тяжести заболевания.

Все формы геморроя:

Статус "пригоден" – с редкими обострениями при успешном лечении;

Статус подходящего для службы в тылу – с выпадением узлов 2-3 стадии.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с остеохондрозом или сколиозом. Диагноз должен быть подтвержден при прохождении ВВК, после чего принимается решение о непригодности к службе.