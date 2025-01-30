Чи можуть мобілізувати з цукровим діабетом 2-го типу

Діагноз потрібно підтвердити на медкомісії

Попри загальну мобілізацію в Україні, є категорії громадян, які не підлягають призову через стан здоров'я. Законодавство регулює перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки військової від служби.

Зокрема, мова йде про військовозобов'язаних, які мають серйозні захворювання ендокринної системи або порушення метаболізму. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, до армії не беруть чоловіків із такими хворобами, що мають значні порушення функцій організму:

хвороби щитоподібної залози — серйозні порушення функціонування щитоподібної залози можуть стати підставою для відстрочки;

— серйозні порушення функціонування щитоподібної залози можуть стати підставою для відстрочки; цукровий діабет усіх типів — люди з діабетом, який впливає на загальний стан здоров’я, звільняються від призову.

Також не підлягають мобілізації громадяни, які мають:

порушення функцій інших ендокринних залоз — будь-які серйозні захворювання, що зачіпають інші ендокринні органи;

— будь-які серйозні захворювання, що зачіпають інші ендокринні органи; порушення обміну речовин — це стосується, зокрема, усіх типів ожиріння, що супроводжуються значними функціональними порушеннями.

Варто зазначити, що для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Нагадуємо, що не мобілізують чоловіків з серйозними порушення роботи нирок і сечостатевої системи. Підставою для звільнення від призову можуть стати наступні хвороби:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.