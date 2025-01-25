Отправила мужа в декрет: Олена Пчилка была одной из первых украинских феминисток

Ее смелые шаги в популяризации украинских традиций и активная общественная деятельность сделали ее важной фигурой в истории Украины

Ольга Петровна Косач, известная под псевдонимом Олена Пчилка, одна из самых значительных фигур в украинской культуре и литературе. Ее жизнь и деятельность стали символом борьбы за сохранение национальной идентичности в сложные времена русификации.

От популяризации украинского народного костюма до научных исследований в области орнамента вклад Олены Пчилки трудно переоценить. Но мало кто знает, что именно ее муж едва ли не первым ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Трудные времена после рождения пятого ребенка

После рождения пятого ребенка Олена Пчилка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, что заставило его оставить мужа Петра Косача с маленькой дочерью Лесей. Врачи посоветовали ей пройти курс лечения на курорте, а Петр, вопреки своему высокому посту, взял отпуск, чтобы поддержать семью в этот сложный период.

Мода на вышиванки

Олена Пчилка стала пионеркой в популяризации украинского народного костюма среди женщин. Она заменила традиционные платья и пышные прически на вышиванки, что стало смелым шагом в русификации и запрете украинской культуры. Этот шаг способствовал возрождению украинских традиций и повышению национального сознания.

Научная деятельность

Ольга Косач также известна как первая собирательница и исследовательница украинского орнамента. Ее труд над украинским крестьянским рисованием стал основой для дальнейших исследований в этой области. В 1876 г. она издала книгу "Украинский народный орнамент", в которой собрала более 300 образцов украинских орнаментов.

Литературная деятельность

Олена Пчилка активно работала в разных жанрах литературы: драма, комедия, повести, рассказы, басни и поэзия. Она также была одной из первых украинских женщин-издателей и редакторов. Ее произведения оказали большое влияние на развитие украинской детской литературы, а также на формирование новых стандартов литературы и общественного мнения. Она была также активным деятелем украинского женского движения и издательством первого в Украине феминистического альманаха "Первый венок"

Общественная деятельность

Олена Пчилка активно участвовала в культурно-общественной деятельности. Она была соучредительницей литературного кружка "Плеяда" и членом "Просвиты". Ее борьба за права женщин и развитие украинского языка в образовании стала важным этапом в формировании национального сознания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что голос Леси Украинки сохранился на единственной записи. Любопытно, что сама Леся отметила, что эта запись не имеет значения.