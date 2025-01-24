"Чтобы работать с текстами, нет нужды лазать по пирамидам"

В мировой науке есть фигуры, коренным образом изменяющие представление о прошлом. Юрий Кнорозов – один из них. Уроженец Харьковщины, сидя в музейном помещении, расшифровал древнюю письменность мая, доказав, что у гения нет географических границ.

Это выдающийся советский этнограф и дешифровальщик, революционизировавший понимание цивилизации мая. Не имея возможности посетить Мексику, он раскрыл тайны древней письменности, основываясь только на трех сохранившихся рукописях.

Детство и образование

Родившись 19 ноября 1922 года в семье инженера, Кнорозов пережил сложные времена Голодомора. Уже в школьные годы он проявлял незаурядные способности: играл на скрипке, писал стихи, рисовал с фотографической точностью.

В 1939 году поступил в Харьковский госуниверситет, но обучение прервала война. Лишь в 1948 году окончил исторический факультет Московского государственного университета.

Революция в археологии

Крупнейшим достижением Кнорозова стала расшифровка письма мая. Работая в музейном помещении, которое было буквально убито книгами и рисунками иероглифов, он сделал невозможное.

Его рабочее помещение было почти аскетическим: крошечная комната-чулан, забитая книгами от пола до потолка. На стенах – сотни прорисованных иероглифов, письменный стол и солдатская койка. Это была его лаборатория, библиотека и спальня.

Ни разу не побывав в Мексике, ученый расшифровал древнее письмо на основе трех сохранившихся рукописей. Его диссертация в 1955 году стала научной сенсацией в СССР.

Однако, защищая диссертацию, Кнорозов шел на заседание, осознавая реальный риск попасть в тюрьму. Причина? Его исследование противоречило утверждению Фридриха Энгельса об отсутствии государственности в доколумбовой Америке.

Признание и препятствия

Советский исследователь долгое время был "невыездным", но его гениальность была признана во всем мире. Лишь в 1990 году, приглашенный президентом Гватемалы, он наконец-то посетил землю мая.

Трагический конец

30 марта 1999 года Кнорозов скончался от инсульта. Его похороны стали очередным абсурдным эпизодом жизни гения — музей отказал в прощальном зале, и люди собирались в больничном морге.

Сегодня имя Юрия Кнорозова чествуют в мире. В 2012 году в Канкуне, а в 2018 году в Мериде установлены его памятники. В Харькове есть улица его имени.

Хотя Кнорозов родился на украинской земле (в Харькове) и окончил местные учебные заведения, он считал себя советским ученым. Его родиной было Советское государство, а не конкретная республика. Несмотря на украинские корни, Кнорозов идентифицировал себя, прежде всего, как советский ученый, чей вклад принадлежал всей стране.

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