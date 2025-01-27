Забудьте об Ильевиче и Ильевне: как правильно говорить и писать это отчество на украинском

Ошибочное написание отчества в официальных документах может повлечь за собой серьезные последствия

Правильное написание имени по отчеству в документах имеет большое значение для украинцев, ведь ошибки могут привести к серьезным юридическим последствиям. В украинском языке существуют четкие правила формирования имен по отчеству с помощью суффиксов -ович и -овна/-ивна.

Согласно новому украинскому правописанию, некоторые именапо отчеству имеют особые формы написания, которые стоит запомнить. Среди таких исключений – формы от имени Илья, часто вызывающие вопросы у граждан.

Имя Илья принадлежит к особой категории, имеющей нестандартное формирование по отчеству. Для мужчин единственной правильной формой есть Иллич, а для женщин – Илливна. Такая форма сложилась исторически и сохранилась в современном украинском языке. При этом варианты Ильйович, Ильович или Ильевна являются грубыми ошибками, хотя они иногда встречаются в бытовом употреблении.

Особенность написания объясняется фонетическими законами украинского языка и историческим развитием имени Илья. В процессе творения отчества происходит чередование согласных, а удвоенная "лл" сохраняется в обеих формах — мужской и женской. Именно поэтому правильны формы Ильич и Илливна, которые фиксируют это удвоение.

Ошибочное написание отчества в официальных документах может повлечь за собой серьезные последствия. Государственные учреждения и банки имеют право отказать в предоставлении услуг из-за разногласий в документах. Устранение ошибок в паспорте, свидетельстве о рождении или других важных бумагах требует дополнительного времени и усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в каких именах по отчеству ошибаются чаще всего. Названы несколько вариантов.